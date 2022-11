BELGIQUE :: « LES LADIES » DU PCRN A MARCHIENNE-AU-PONT : LA DEMONSTRATION DE FORCE :: BELGIUM

Les « ladies » du PCRN tiennent décidément à contrôler un espace qui semble parfois vacant ou très insuffisamment occupé au sein de la diaspora : C’est celui du militantisme politique féminin. Elles ont tenu leurs promesses en organisant brillamment en la date du 29 Octobre 2022 leur assemblée générale.

L’évènement se tenait à Marchienne-au-pont, ville belge reliée à Charleroi, située en région Wallonne dans la province Hainaut, au confluent de la Sambre et de l’eau d’heure. Ancien centre industriel, Marchienne-au-pont hébergea les Forges de la providence. On trouve encore à Marchienne <<industeel charleroi>> englué dans un paysage global dominé l’habitat. Le rassemblement des ladies du Pcrn se tenait dans une magnifique salle paroissiale témoignage de l’héritage social du Catholicisme.

On retrouvait le public ce qu’on appellera dans un langage confessionnel, les convertis, ceux qui croient profondément en Cabral et déclarent se reconnaître dans tous les aspects de son discours. Il y avait aussi les curieux, ceux qui venaient voir et écouter avant de s’engager. Le public était aussi clairsemé de profils caucasiens d’hommes européens accompagnant certainement leurs épouses. Ce qui donnait à la salle une coloration multiraciale. Divers paramètres d’analyse suggéraient qu’on se trouvait devant un public situé majoritairement dans la classe moyenne afro-occidentale. Il ne serait pas superflu de dire un mot sur les hommes présents dans la salle. Ils étaient très nombreux et exprimaient sans détours leur adhésion aux revendications de la gent féminine. Leur présence dans la salle montrait l’horizon d’un féminisme raisonnable qui unit dans un même combat l’homme et la femme. Nous n’avons pas besoin d’une guerre des sexes où tout le monde serait perdant.

Le rassemblement de Marchienne-au-pont a débuté par une conférence suivie d’un débat sur les différentes formes de cancers qui touchent les femmes d’aujourd’hui. Le cancer du sein est le plus diagnostiqué chez les femmes dans le monde. Une femme sur 9 sera atteinte de ce cancer au cours de sa vie et 1 femme sur 27 en mourra.

Les femmes sont encore les premières victimes des ravages du cancer en Afrique. Elles représentent 59% des nouveaux cas détectés et 55% des décès. Les cancers les plus fréquents chez les femmes africaines sont ceux du col de l’utérus et du sein.

Les intervenants ne pouvaient pas esquiver la question initiale : Qu’est- ce que le cancer ? Ainsi on a pu retenir des différentes communications quelques points essentiels pour décrire le phénomène. Les éléments que proposaient les experts offraient un tableau qui rappelle la définition proposée en France par l’institut national du cancer :

Le terme « cancer » englobe un groupe de maladies se caractérisant par la multiplication et la propagation anarchiques de cellules anormales. Si les cellules cancéreuses ne sont pas éliminées, l’évolution de la maladie va mener plus ou moins rapidement au décès de la personne touchée.

Un cancer peut être dû à des facteurs externes (mode de vie, facteurs environnementaux ou professionnels, infections), ou internes (mutations héréditaires, hormones, dérèglement du système immunitaire, etc.). Ces facteurs de risque peuvent agir ensemble ou de façon successive, et enclencher ou favoriser le développement du cancer. Souvent, plusieurs dizaines d’années séparent l’exposition à des facteurs externes et le déclenchement de la maladie.

Plus que tout autre, les cancers féminins peuvent être prévenus grâce à un dépistage régulier et quelques règles d'hygiène de vie. Ceci a été longuement argumenté par les médecins invités pour en débattre avec les Cabralistes.

Le médecin Roger Tjeka a entretenu le public sur le rôle que pourrait jouer la femme immigrée dans le développement en partant d’une analyse du profil socioprofessionnel de la population camerounaise en Belgique. Il a révélé que 60% des Camerounais travaillent dans le domaine du soin. Ils sont médecins, infirmières, aides-soignantes, accompagnatrices etc… C’est en prenant en compte leurs savoirs-faires professionnels qu’on peut facilement dessiner les contours de leurs champs d’intervention dans l’optique d’une contribution au développement du pays d’origine. S’il s’est montré très optimiste sur ce que pourrait être l’apport des infirmières dont la formation est de son avis suffisamment fournie en compétences cliniques, il s’est montré beaucoup plus dubitatif et réservé sur l’apport des aides-soignantes.

Les différentes phases du rassemblement de Marchienne-au-pont étaient intercalées par des pauses qui donnaient lieu au cocktail.

Les ladies du pcrn nous ont par ailleurs offert une communication théâtrale sur le fédéralisme communautaire. Une idée générale structurait cette communication. On pouvait la résumer en quelques mots : Loin d’être un projet qui divise et exclut, le fédéralisme communautaire est plus tôt une idée qui rassemble et intègre.

Les « ladies » tiennent à intégrer dans leur dynamique une certaine dose de philanthropie. Pour joindre les actes aux mots une importante logistique destinée au travail agricole, composée de débroussailleuses et de tronçonneuses, a été offerte aux paysans du Cameroun. L’évènement a été clôturé par un immense buffet. Chez les Cabralistes on connaît joindre l’utile à l’agréable.