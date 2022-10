CAMEROUN :: Pourquoi il faut libérer le journaliste Parfait SIKI ? :: CAMEROON

Notre estimé confrère passera encore une nuit de plus , une nuit de trop dans une sordide cellule à la Drpj du centre où ils sont au nombre de huit dans une même pièce dont une femme. ETO'O FILS reproche à son ancien SG par intérim de détenir illégalement l'original du PV d'élections des vice- présidents de la fédération. Je précise ici que Parfait SIKI avait bel et bien signé ce PV en tant que SG. Sauf que ce document n'est jamais rentré dans la chaîne administrative et n'a jamais été archivé. Entre-temps, Parfait SIKI revient à son poste de directeur de la communication de la Fecafoot après l'élection de Samuel Eto'o le 11 décembre 2021. Il démissionne de la Fecafoot le 8 février 2022.

Entendu par les enquêteurs de la police judiciaire, Parfait SIKI affirme qu'il ne détient pas l'original de ce PV. Alors questions : Pourquoi devrait -il détenir un PV de nomination des 4vice-presidents qui pourtant devraient être plus sur la base des textes de la Fecafoot ? De quel PV parle-t-on alors qu'il y a jamais eu élection des vice- présidents de la Fecafoot ? Parfait SIKI, qui a une résidence connue n' a-t-il pas le droit de comparaître libre ?



Je sais que l'élection de Samuel Eto'o est menacée. Elle sera annulée après la coupe du monde si rien n'est fait. J'ai le cœur meurtri parce que Parfait SIKI n'est pas la cause des déboires du grand 9. Le problème de Samuel Eto'o c'est sa communauté de suiveurs aigris.

A la Fecafoot , Il paraît que l'époque est à la méchanceté gratuite, ordinaire et jubilatoire.

La justice doit libérée Parfait SIKI. Oui cette justice aujourd'hui discréditée par les agissements de quelques -uns prenant prétexte des bas-salaires pour monnayer leurs décisions et actes , devrait faire son travail et rien que son travail . Car , une société qui ne respecte plus les personnes dépositaires de l'autorité publique cesse d'être habitable.

Je respecte l'opinion de ceux qui considèrent que notre confrère n'a que ce qu'il mérite. Cette acceptation de la violence est un choix de la société.

A ceux qui applaudissent la détention arbitraire de Parfait SIKI, rassurez-vous , lorsque viendra votre tour de subir l'amère expérience de ces trop nombreux procès iniques intentés sur la base de lois liberticides et rétrogrades , je serai encore là pour prendre votre défense au nom des principes et des valeurs qui vous différent tant que vous êtes dans le confort de la liberté et l'euphorie de la puissance.