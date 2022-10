CAMEROUN :: BRIDGE CONSULTING présente les actes du colloque les « RDV Droit et Finance » autour d’un Diner Gala :: CAMEROON

Une centaine d’invités habillés en tenue de soirée étaient présents lors du diner gala RDV Droit et Finance du 27 octobre 2022 au K-Hôtel de Bonanjo.

Organisé par le Cabinet BRIDGE CONSULTING et parrainé par la BVMAC, ce diner gala fait suite au succès du colloque sous régional « Les Rendez-vous Droit et Finance » (RDVDF) qui s’est déroulé du 6 au 9 Avril 2022 à Douala. Etaient présents M. Louis BANGA TOLO, DG de la BVMAC et parrain de la soirée, M. Samuel Tella, Directeur de la trésorerie au Ministère des Finances et représentant, plusieurs Directeurs Généraux parmi lesquels et M. Cyrille ONANA DG de HORUS et acteurs majeurs du monde de l’assurance et de la finance.

En plus de présentation des actes du colloques et ses recommandations matérialisées à travers un document de 110 Pages dont des exemplaires ont été remis à quelques personnes triés sur volet, les invités de marques ont pu assister à la première cérémonie de remise des « RDVDF AWARDS» qui ont récompensé six acteurs clefs pour leurs contributions actives pour la dynamisation du Marché Financier en Afrique Central. Trois catégories étaient mises en jeu : la catégorie BVMAC dont les awards ont été décernés à la SOCAPALM et ALIOS FINANCE, la catégorie société de gestion de portefeuille dont les awards ont été décernés à HARVEST Asset Management et ASCA Management et la catégorie Sociétés de Bourse dont les awards ont été décerné à EMALD Securities Bourse et FINANCIA Capital.

Créé et géré par Patrick FOMETHE, Conseiller en Investissement Financier agrée COSUMAF depuis 2013, BRIDGE CONSULTING devient BRIDGE CONSULTING & PARTNERS et sera désormais dirigé par M. Gilles ENGOLO, expert en Marketing et Stratégie Commerciale .Diplômé de l’INSEEC paris et certifié en stratégie à HEC Paris et en Leadership à l’ESSEC Paris, il possède plus de 20ans d’expérience significative dans la direction des opérations Marketing et de Développement Commercial dans les FMCG, les Télécommunications et la Banque, des multinationales de premier plan telles que FERRERO France, Nestlé, MTN, BGFIBank, DIAGEO et DANONE entreprise pour laquelle il été l’un des formateurs pour la « DANONE Academy » durant 7 ans et a occupé les Fonctions de Directeur Marketing, Directeur Commercial et Directeur de zone.

En effet, d’abord concentré dans le domaine de la finance, le cabinet rajoute les métiers du Marketing Stratégique, du Développement Commercial et Stratégique, de la Communication et des études de marché.

« Notre vision est d’être le cabinet de conseil et de formation de référence en Afrique centrale à l’horizon 2026, ce n’est pas une simple vue de l’esprit nous y croyons fermement et nous avons mis les moyens pour nous entourer du meilleur de l’expertise Africaine à travers des consultants de très haut vol ayant chacun au minimum 20 ans d’expérience à de très hautes fonctions dans les multinationales »….

Le décor est planté et l’ambition affichée, si on s’en tient aux impressions dithyrambiques et des sourires aux lèvres des invités, il va s’en dire que le BRIDGE CONSULTING & PARTNERS sera un acteur majeur du domaine de l’accompagnement des entreprises dans les années à venir.