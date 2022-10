CAMEROUN :: OLAM Agri va en guerre contre le cancer du sein :: CAMEROON

En collaboration avec son partenaire médical Vopaca, l’entreprise citoyenne a organisé une série d’activités à l’occasion de la semaine de sensibilisation au cancer du sein

A travers une sensibilisation sur la définition de la pathologie, ses facteurs à risque, le traitement et la prévention, des femmes sont édifiées sur tout ce qu'il faut savoir au sujet du Cancer du sein. Après la sensibilisation, elles sont gratuitement soumises aux examens de mammographie et l’échographie mammaire pour rechercher les signes radiologiques du cancer.

Selon de dicteur Mouelle Mbassi de Volunteers for Palliative Care ( VOPACA ), les cas suspects bénéficieront de mammographie de l’entreprise Olam Agri. D’après les professionnels de la santé, plus de 80% de femmes diagnostiquées arrivent assez tardivement en consultation, et les soins qu’on leur propose sont des traitements palliatifs. Pourtant 90% des cancers sont guérissables lorsqu’ils sont détectés tôt, ce qui réduit considérablement les risques de décès.

Près de 200 femmes consultées en deux jours dont une quinzaine de cas suspects la semaine dernière à Yaoundé. Une autre campagne de dépistage et de sensibilisation de trois jours débutée ce 28 octobre au Carrefour Market à Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de Douala. C’est la contribution d’Olam Agri et son partenaire VOPACA dans la lutte contre le cancer du sein à l’occasion d’octobre rose, consacrée à la lutte contre cette maladie.