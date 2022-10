CAMEROUN :: Développement de Folentcha: Désenclavement numérique amorcé après le désenclavement routier :: CAMEROON

Les populations félicitent le maire Nguessieuk pour la tenue d’une promesse électorale. Ils lui promettent également fidélité et loyauté.

L'arrivée des équipements pour l'antenne réseau téléphonique à Folentcha (Ouest-Cameroun) ce matin. Ce qui traduit que le problème de réseau fera désormais partie des lointains souvenirs des populations de ce village.

Et selon le Maire de la Commune de Banka, Joseph Clovis Nguessieuk, cette action s’inscrit dans sa vision liée au désenclavement numérique de toutes les localités de la municipalité placée sous sa direction depuis février 2020. Pour lui, il est incontestable que les nouvelles technologies de l’information et des télécommunications font partie des instruments pour booster le développement local.

Au-delà des aspects liés à l’économie numérique, à l’accès à l’information et aux connaissances pédagogiques, le patron de la commune de Banka pense qu’un jeune habitant à Folentcha pourrait postuler à une offre d’emploi sur place ou à l’international seulement grâce à la fluidité du réseau téléphonique qui permet l’accès à internet et à toutes les plateformes du cyber espace. Mesurant cette utilité des nouvelles technologies de l’information et de la communication, il a d’ailleurs, pendant la campagne électorale pour l’élection de sa liste, a promis aux populations de Folentcha qu’il fera tout son possible afin qu’elles ne connaissent plus des problèmes de réseaux de communication téléphonique. Promesse tenue, juste après deux ans 9 mois de ce jour à la tête de cette municipalité. Cette progression observée est saluée par les originaires de cette bourgade.

Connu comme un champion de la communication digitale pour le développement municipale cet élu pourra facilement informer les population de Folentcha- connectée- de ses actions et de sa vison à la tête de la commune de Banka. « Après la jonction de la route Folentcha-Badoumka et aussi la route Folentcha - Fondanti (en chantier) rétablissement du stage de football Folentcha (projet en cours), …. Mr Joseph Ngeussieuk en un seul mandat (-3ans) a pur réalisé tout ce que les autres ont promis depuis 40 ans aujourd'hui et n'ont jamais réalisé. Une fois de plus merci Mr le Maire pour tous ces bienfaits dans notre village tu resteras et demeurera notre maire à vie », écrit un ressortissant de ce village.

Sercom/Cbka/Bad/Dng