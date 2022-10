CAMEROUN :: Excellence scolaire 2022 en Sanaga maritime : La Fondation La Main Tendue prime les meilleurs élèves :: CAMEROON

Les meilleurs élèves du primaire et du secondaire du département de la Sanaga Maritime ont vu leurs efforts être reconnus ce 29 octobre 2022 dans la ville d’Edéa. C’est l’œuvre de la Fondation La Main Tendue dont le Promoteur est le Ministre des Transports, Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ. L'esplanade de la Préfecture d'Édéa, hormis les 548 élèves récompensés, a accueilli le Ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge ETOUNDI NGOA, le Ministre des Affaires Sociales, Pauline Irène NGUENE, le Préfet du département de la Sanaga maritime patron des lieux, le Président du Conseil Régional du Littoral, le Maire de la ville d'Édea et de plusieurs autorités administratives , religieuses, traditionnelles ainsi que de nombreux élites du département.

Le prix du meilleur élève de cette édition de 2022 revient à Mlle MASSUDOM KOUAMOU CLIVIA DARSELLE qui a obtenu son Baccalauréat Série C avec une moyenne de 16 sur 20. Elle remplace ainsi Adeline NYOHO NGOSSO qui était la meilleure à la précédente édition.

Dans son élan de cœur, le promoteur a porté un regard philanthropique à d'autres lauréats. Des dons constitués des kits scolaires, des denrées alimentaires, des médicaments et des produits d'entretien à plus de 1000 élèves déplacés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Aussi le même élan s'est étendu à six orphelinats notamment Compassion, Maison Notre Dame, CASA, CEPEPO, DEUX COEURS D'AMOUR, CASNED.

Que dire de ces actions de charité qui se répètent ? Alexandre Mars avait dit : « Donner du temps ou de l'argent, quelle que soit la cause ou le pays, est déjà très positif et porteur d'espoir pour changer la vie de ces enfants»