CAMEROUN :: CAMTRACK et CYBASTION promeuvent les technologies géo-spatiales en Afrique. :: CAMEROON

CAMTRACK et son partenaire CYBASTION ont organisé cette mi-journée du 26 octobre 2022 à Yaoundé, les journées géo -spatiales. TRIMBLE, leader mondial des solutions géospatiales et sponsor officiel de cette rencontre a déployé, le polytechnicien et ingénieur Albert ANOUBON MOMO pour éclairer la lanterne de l'auditoire.

Parler des technologies géo-spatiales relève le plus souvent de la métaphysique. Hors c'est le quotidien des populations. C’est la raison d’être de cette journée dont l'objectif était d'enlever des esprits ce mythe et de faire connaître les solutions géo-spatiales, enjeux de plusieurs réponses multisectorielles.

En présence de plusieurs directeurs des startups et des représentants des administrations publiques et privées, Monsieur Hilaire TINEN, Directeur Général de CAMTRACK et Monsieur Albert ANOUBON MOMO, vice-président et Directeur Exécutif de Trimble ont entretenu l'auditoire sur les solutions des technologies géo-spatiales sur plusieurs secteurs comme le cadastre à travers la collecte et le traitement des données cadastrales, la gestion de l’information foncière ; l’agriculture sur la gestion des semences notamment la modulation, le guidage et la télédétection. Dans le secteur de la construction, les technologies géo-spatiales permettent la transparence, la visibilité, la prédictibilité et le contrôle.

Visiblement satisfaits des exposés des experts et des réponses chirurgicales de Monsieur MOMO, les participants à cette journée ont eu pour recommandations de transmettre telles que reçues, les solutions technologiques géo-spatiales à leurs différentes administrations.

En guise de rappel, Camtrack est le partenaire privilégié en zone CEMAC de TRIMBLE lié par un accord depuis août 2021. L'entreprise rend désormais accessibles les solutions (matérielles et logicielles) spécifiques. Sur le même volet, CAMTRACK et CYBASTION ont entamé une belle histoire pour mutualiser leurs compétences à travers un partenariat. Le point commun de ces deux entités étant la passion pour les technologies de pointe, en général, et les technologies géospatiales en particulier.

Crée en 2002 , CAMTRACK est une société qui œuvre dans le développement des services liés à la sécurité , à la surveillance et à la télémétrie. CAMTRACK propose des solutions adaptées, en prenant soin d’équilibrer les solutions aux besoins spécifiques de sa clientèle. Elle propose des solutions variées de géolocalisation et de télématique telles, Ym@ne Driver (caméra antifatigue), Ym@ne seals (serrure électronique et autonome), Ym@ne Rollover (détecteur de renversement avec système audio multilingue d’alerte des populations), Ym@ne Tank (contrôle des cuves), Ym@ne flow (système de comptage de carburant à la pompe) et Ym@ne generator ( suivi à distance des groupes électrogènes), Ym@ne Freezer (Suivi à distance des chambres froides). Présent dans 14 pays en Afrique CAMTRACK emploie plus de 100 personnes et a à son actif plus de 300 clients (pour environ 16 000 équipements hautement connectés) parmi lesquels d’importantes multinationales dans plusieurs secteurs et pays en Afrique. CAMTRACK occupe une position de Leader dans le domaine de l’intégration des solutions (matérielles et logicielles) sur-mesure.