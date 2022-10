CAMEROUN :: Douala : La député POKOSSY DOUMBE Elise mise tout sur l’entrepreneuriat jeune :: CAMEROON

L’entrepreneuriat jeune au Cameroun aujourd’hui est un élément important pouvant permettre de rehausser l’économie camerounaise. Conscient du fait que les jeunes camerounais aujourd’hui rencontrent de nombreuses difficultés pour bénéficier de l’apport du gouvernement peut-être faute d’informations, la député Wouri Est madame Elise POKOSSY Doumbé a décidé de se lancer dans la motivation et la sensibilisation des jeunes sur l’entrepreneuriat et l’employabilité jeune. En effet, ce vendredi 28 Octobre 2022, l’Institut Universitaire des Grandes Ecoles et des Tropiques (IUGET) de Bonamoussadi a accueilli un atelier organisé par Madame POKOSSY Doumbé et portant sur la formation et la sensibilisation des jeunes avec un appui particulier du MINADER, MINJEC, MINEFOP, MIMPMEESA.

‘’Séminaire d’information et de sensibilisation sur l’Entrepreneuriat et l’Employabilité jeune’’, tel était le thème de cet atelier qui a permis de rassembler plusieurs jeunes et dont le but était d’informer, sensibiliser et d’accompagner les jeunes entrepreneurs. A cet effet, certaines associations jeunes ayant les meilleurs projets ont reçu des dons en matériel qui leur permettront de faire avancer leurs projets. Sur les 11 associations ayant été retenues, quelques ont été récompensées avec des dons. Il faut le dire, ce sont les associations dont les projets répondaient plus aux critères d’évaluation qui étaient : La pertinence, le caractère innovant, la maturité du projet.

Cet atelier est un grand pas mais, il faut que tous les autres services déconcentrés puissent suivre et permettre aux jeunes Camerounais de faire rayonner le pays à travers leurs projets. Ainsi madame Elise POKOSSY Doumbé interpelle tout le monde : « Je profite de ce cadre d’échange pour interpeller les services déconcentrés à accompagner, orienter et veiller à la vulgarisation des différents projets et programmes prévus pour appuyer les jeunes » a-t-elle déclarée dans son discours inaugural. Il faut miser au maximum sur l’entrepreneuriat jeune : « L’entrepreneuriat jeune est aujourd’hui au cœur de l’action du gouvernement. Les différents programmes et structures mis à disposition des entrepreneurs jeunes par l’Etat témoignent de l’importance accordée à cette problématique pour l’atteinte de l’émergence » ajoute-t-elle.

Parmi les dons offerts aux associations jeunes, on retrouve des Brouettes, sacs d’arachides, des pulvérisateurs, des machettes, des arrosoirs, un ordinateur complet, une imprimante et bien d’autres. Le président du collectif des jeunes de Bonamoussadi (association bénéficiaire) voit en ce geste de dame POKOSSY Doumbé le moyen de réaliser son rêve : « Déjà je remercie l’honorable POKOSSY DOUMBE pour l’action qu’elle a mené. Le projet je l’avait depuis mais grâce à Dieu ça va prendre corps à partir de maintenant parce que j’avais déjà les idées complètes il manquait juste que j’ai un coup de pouce pour réaliser le projet… ». Il faut noter qu’il a reçu du matériel informatique. En plus de cela, aujourd’hui ils sont édifiés sur la disponibilité des programmes, des appuis qui sont mis à la disposition de la jeune grâce à cet atelier. à côté, il y’a également l’association des femmes du grands nord qui a reçu des sacs d’arachide et l’association Love and Help qui fait dans la culture des papayes et qui a reçu du matériel agricole (engrais, brouettes, machettes etc.)