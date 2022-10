CAMEROUN :: Le Ballon d’or revient, le Covid19 rode toujours. :: CAMEROON

Le ministre de la santé publique Manaouda Malachie est revenu sur le respect des mesures barrières pour lutter contre la pandémie du Covid 19. Cependant que le président de la Fédération Camerounaise de Football FECAFOOT, Samuel Eto’o a annoncé le retour de la distinction de « Ballon d’or »

La question est posée «Qui sera ballon d’or ? » par le journal à capitaux publics Cameroon Tribune. Rendez-vous ce samedi au Palais des Congrès de Yaoundé pour découvrir le lauréat de ce trophée, 30 ans après la dernière édition. La catégorie phare oppose Manou Souaibou (Coton Sport), Ramses Donfack (Eding) et Bertrand Mani (Colombe) mais, d’autres acteurs seront également récompensés dans le football féminin notamment. Dans un entretien exclusif à (Cameroon Tribune Pp.24-25), le président de la Fecafoot Samuel Eto’o explique le principal enjeu de ce retour : remettre le football au centre du jeu.

Dans la Lutte contre les épidémies « Le MINSANTÉ prescrit le respect des mesures d’hygiène et la vaccination contre le Covid-19 ». Pour le quotidien Quotidien Echos Santé Telles sont les exhortations qu’a fait le ministre de la Santé publique au cours d’un point de presse sur la gestion des épidémies de Covid-19, Choléra, Mankeypox et autres épidémies au Cameroun donné le mercredi 26 octobre 2022. Le Dr Manaouda Malachie a fait le tour d’horizon concernant la situation épidémiologique des malades (Covid-19, Choléra, Monkeypox, fièvre jaune, poliomyélite) en cours au Cameroun ainsi que les actions menées par le Gouvernement et ses partenaires pour les enrayer. La rencontre s’est tenue en après-midi du 26 octobre 2022 dans la salle de conférence du Centre de Coordination des Opérations d’Urgences de Santé Publique. D’entrée de jeu, en parcourant la situation épidémiologique dans le monde puis en Afrique, le point sur la Covid-19 au Cameroun a donné d’apprendre qu’à la date du 19 octobre 2022, on enregistrait 123 993 cas confirmés, 121 928 rémissions et malheureusement 1965 décès, soit un taux de létalité de 1,6%, avec environ 2 millions de doses de vaccins administrées.

Le journal La National s’intéresse à la Santé communautaire avec « L’approche synergique ». Principaux acteurs dans l’amélioration de la mise en œuvre des interventions sous directives communautaires (ISCD) et par ricochet des indicateurs de la santé, les collectivités territoriales décentralisées, sont appelées à s’impliquer massivement pour aider le gouvernement à remédier aux goulots d’étranglement en matière d’amélioration de la couverture de service de santé. C’est le sens du message du ministre de la Santé le Dr. Malachie Manaouda, délivré le 26 octobre dernier à l’occasion d’une concertation avec les Maires.

L’Affaire Ferdinand Ngoh Ngoh fait la résistance dans le journal l’Equation sous forme de « Jeux de guillotine au sommet de l’Etat ». Les manipulations politiciennes autour d’un vrai faux ‘’ mandat d’amener ‘’ mettent en branle la République. Sous le prétexte fallacieux qu’il est sous le coup d’un mandat d’amener, le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la République a été livré à la vindicte populaire ces derniers jours. Une affabulation car aucun ordre dans ce sens n’a été donné à la force publique (police ou gendarmerie) par un quelconque magistrat. Seule la vérité a triomphé. Il était temps.