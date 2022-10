Expulsions des Camerounais de Guinée-équatoriale: Le Député Jean Michel Nintcheu s'indigne :: CAMEROON

Le consul du Cameroun à Bata vient de rendre public un communiqué à la suite de vastes opérations d'expulsion de nos compatriotes qui y résident.

Le contenu dudit communiqué étale à la face du monde une diplomatie d'enfumage doublée d'une communication ridicule.

Aucun courage pour dénoncer ce qui s'apparente à un affront aux lois et textes en vigueur dans la zone Cemac relativement à la circulation et au séjour des ressortissants des pays membres sur l'ensemble du territoire.

Pourquoi n'applique - t- on pas jusqu'ici les lois sur l'intégration et la libre circulation en zone CEMAC? En afrique de l'ouest, les citoyens circulent d'un pays à l'autre avec la carte nationale d'identité. Cette barbarie insoutenable infligée à nos compatriotes relève d'une époque lointaine.

Face à ce calvaire que subissent nos compatriotes, un pays sérieux appliquerait le principe de réciprocité. Ou tout au moins aurait déjà convoqué leur consul pour explication.

Notre consul à Bata indique dans son communiqué que "le Chef de l'État a ordonné le déblocage d'une enveloppe devant couvrir le rapatriement volontaire avec leurs biens" et que "en attendant la mise à disposition effective de ladite enveloppe, et pour parer au plus urgent, le Consulat organisera un rapatriement volontaire dans biens pour une première vague de 15 personnes". Le communiqué ne nous renseigne pas sur le nombre de compatriotes arrêtés, torturés ou jetés en cellule. Pourquoi parler d'une vague de 15 personnes alors que l'État peut mettre à disposition des bus de 70 places à défaut d'un C130 ? Que signifie "en attendant la mise à disposition effective de ladite enveloppe" dans une situation inquiétante et surtout d'extrême urgence? Le Cameroun est-il devenu si pauvre ? Si c'est pour boire le Petrus dans les salons feutrés, il y en aura certainement en quantité. Le comble est qu'ils viendront toujours nous bassiner les oreilles avec des principes auxquels ils ne croient pas du tout tels que la "diplomatie de présence, de participation et de rayonnement". Où est passée la diplomatie de présence en Guinée équatoriale ? Où est passée la diplomatie de participation ? Où est passée la diplomatie de rayonnement ?

Une diplomatie qui ne protege pas ses resortissants et ne defend pas leurs interets insulte la dignite et la souverainete du peuple camerounais.

Quelle misère ! Quelle honte!

Hon. Jean Michel NINTCHEU

Député