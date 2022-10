CAMEROUN :: Carnet noir : Mort subite d'un élève- professeur de l'ENS de Yaoundé :: CAMEROON

Stupeur au campus de l'Ecole Normale Supérieure de l'Université de Yaoundé I. Nous sommes dans la matinée du mercredi 26 octobre 2022. Les élèves- professeurs de la 61 ème de l'ENS pionnière du Cameroun, sont venus récupérer leurs toges, et s'enquérir des dernières modalités avant la cérémonie de remise de diplômes de fin formation qui a lieu ce vendredi 28 octobre 2022, au campus même de cette école d'élite qui forme les professeurs de l'enseignement secondaire général, les professeurs de l'enseignement normal et les conseillers d'orientation scolaire, professionnelle et académique.

Le ballet des lauréats égaye un campus relativement désert et calme, en l'absence des étudiants de niveaux 1 et 4, en attente des résultats du concours 2022 d'entrée à l'ENS de Yaoundé. L'ambiance est bon enfant. Les lauréats sont tout de joie, avec leur beau pagne de promotion, selon le choix de chaque filière. Le retrait des toges va bon train. On s'embrasse après de longs mois de séparation. Soudain, des pas précipités et des cris vont briser l'élan de joie qui drape l'ENS de Yaoundé. Un élève- professeur du département des sciences de l'éducation, vient de s'écrouler, victime d'un malaise.

Depuis l'étage où est situé le département des sciences de l'éducation, NGNINTENDEM TAMBOU VIRGIL vient de s'effondrer, des suites d'un malaise. Il est très vite porté par ses camarades, et acheminé au centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Yaoundé. Il y est déclaré mort selon les médecins.

Des indiscrétions des camarades, nous apprenons que l'élève-professeur serait même mort au sein du camps de l'ENS, suite à un malaise dont l'origine ne nous a pas encore été déclinée.

" Le Directeur de l'Ecole Normale Supérieure a le profond regret d'annoncer à la communauté normalienne, le décès de Monsieur NGNINTENDEM TAMBOU Virgil, matricule 12LSH1826, élève- professeur au département des sciences de l'éducation de l'ENS, décès survenu le 26 octobre 2022 au Centre Hospitalier Universitaire ( CHU) de Yaoundé, des suites d'un malaise", écrit dans un communiqué publié hier, la Professeure Annie Sylvie WAKATA, directrice de l'ENS de Yaoundé.

La cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de 61 ème promotion de l'ENS de Yaoundé, a lieu ce vendredi 28 octobre 2022. En pleurs, familles, amis et connaissances, camarades de NGNINTEDEM TAMBOU Virgil, écouteront, les larmes aux yeux, la lecture du nom de l'élève- professeur qui à titre posthume, sera consacré professeur de l'enseignement normal. Son ombre hantera cette cérémonie qui malheureusement, sera teintée du sceau de sa mort tragique.