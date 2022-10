CAMEROUN :: ECONOMIE : LA PREMIERE JOURNEE DU FORUM MINFI-SOCIETE CIVILE EFFECTIVE. :: CAMEROON

Le tout premier forum d'information et d'échange entre le Ministère des finances et les organisations de la société civile sur les réformes des finances publiques s'est ouvert ce Jeudi 27 octobre 2022 à l'hôtel Mont FEBE dans la capitale politique.

La première journée de cet événement, placé sur le thème " réforme des finances publiques et bien-être des citoyens dans un contexte de crises multidimensionnelles" a débuté par le discours inaugural de Cyrille EDOU ALO'O, Directeur Général du budget et représentant personnel du Ministre des finances.

Le représentant du MINFI a profité de la circonstance, pour indiquer le contexte qui marque la tenue de ce dialogue entre les deux institutions " Ce premier forum entre le Ministère des finances et les organisations de la société civile se tient dans un contexte où nos finances publiques sont mises à rude épreuve, notamment à la lumière de la crise du Covid-19, le conflit Russo-Ukrainien entrainant le flamblée des prix et le ralentissement de la croissance économique à l'échelle Internationale. À cela s'ajoute les tensions sécuritaires enregistrées dans certaines régions du pays depuis des années " a t-il martelé.

Cyrille EDOU ALO'O a par ailleurs reconnu à l'ouverture de cette messe sur des réformes des finances publiques, la croissance économique du pays au cours de la demi-décennie qui vient de s'achever " sur les cinq dernières années, les indicateurs macro-économiques sont restés stables avec les taux de croissance positifs. De même, les réformes menées par le gouvernement ont fortement influencé ces performances".

À l'issue de l'allocution du représentant de Louis Paul MOTAZE, le ton a été donné à la présentation d'un rapport sur l'état de la gestion des finances publiques au Cameroun intitulé " Citizen Lenses Report ".

Le chef-d'œuvre produit par la société civile, préparé et supervisé par Christine ANDELA a mis en exergue la question de la transparence et la recevabilité comme valeurs fondamentales de la réforme des finances publiques au Cameroun.

Bien après, il s'en ai suivi une visite guidée des différentes réalisations des acteurs de la société civile et par la suite, les intervenants majeurs ont procédé à la formation de plusieurs panels constitués des représentants d'une litanie d'institutions qui ont débattu sur la préparation et suivi du budget, mobilisation des ressources domestiques en vue de la relance économique post-crise, endettement public et bien-être des citoyens aussi sur la question de l'éfficacité des mesures préférentielles d'attribution des marchés publics pour le bien-être des citoyens affectés par des crises multidimensionnelles.

Il est important de mentionner que la journée de clôture de ce Forum entre le Ministère des finances et les organisations de la société civile prévue pour le vendredi 28 octobre 2022 sera articulée autour de la présentation du rapport général des travaux , prise de parole du représentant de Monsieur le Ministre des finances et remises officielle des demandes essentielles de la société civile.