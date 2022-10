Une magnifique occasion de se faire une idée de ce long métrage raconté par les acteurs de cette épopée.

Un film-documentaire exceptionnel. Tourné depuis 2018 en Russie, en Espagne, en France et au Cameroun.

Plus de 22 personnes interviewées dont au moins 12 Lions de 90. Et pour la première fois au cinéma et en télé au Cameroun depuis 1990, Valéri Nepomniachi, l'ancien Coach des Lions.