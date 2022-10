Last minute: YouTube désactive les vidéos sur les scènes de violences et assassinats au Cameroun :: CAMEROON

Le groupe Viacom (MTV, Paramount...) et Google, maison mère de YouTube, qui offre la possibilité aux internautes de visionner, télécharger à volonté des vidéos et musiques sur leur site vient une fois de plus de désactiver de leur serveur toutes les images "brutes" sur le Cameroun.

Nous l’avons constaté depuis bientôt une semaine à travers les réactions de plusieurs de nos lecteurs.

Qui se cache derrière cette manœuvre ? Comment en sommes nous arrivés là ? Enquêtes...

"Attention. Là où les vidéos ci-après ont été désactivées de votre compte en raison du non-respect du règlement de la communauté YouTube : * Les Morts du commandement Opérationnel au Cameroun, Les crimes commis par les autorités de Yaoundé au Cameroun, Les exactions de l'armée camerounaise au NOSO, les étudiantes de Buéa chosifiées par l'armée Camerounaise, le corps de Field marshall exposé à Kumba, etc.

Votre compte a reçu un avertissement pour non-respect du règlement de la communauté qui arrivera à expiration dans six mois. En cas de récidive de votre part, vous ne serez plus autorisé à publier de contenu sur YouTube pendant une période donnée et/ou votre compte pourra être résilié.(…) Une copie de ce message a également été envoyée pour référence à l'adresse e-mail associée à ce compte." C'est en substance le contenu du message envoyé par les administrateurs de Youtube à un compatriote résident en Belgique le 25 octobre dernier et parvenu à notre rédaction ce jour.

Le 22 octobre dernier , un autre compatriote résident aux Usa nous signalait également que les images relatives aux récentes émeutes au Cameroun présents sur le site de YouTube avaient été détruites par les administrateurs de ce site.

Dès ce constat, la rédaction de camer.be s'est immédiatement saisie du dossier. Les fameuses vidéos sur la crise anglophone au Cameroun, ont été détruites par les administrateurs de YouTube. Il en est de même pour la vidéo intitulée " Crimes commis au Cameroun" et une dizaine d'autres images.

Nous avons recensés au total 15 vidéos qui ont disparu des serveurs de YouTube. Le géant Américain joint au téléphone après une attente de plus de 15 minutes au téléphone parle à travers un agent qui a requis l’anonymat "du non-respect du règlement de la communauté YouTube" .

Comment parler du non respect d'un règlement pendant qu'au même moment, l'on peut visionner une kyrielle de vidéos des artistes avec des gestes obscènes sur leur site se demande André Pascal Ekama, Informaticien à la VUB de Bruxelles. Selon ce jeune informaticien, YouTube donne la possibilité à ses internautes de signaler une vidéo qu'ils jugent "immoral". Est ce à dire que les visiteurs camerounais sensibles à la qualité atroce des images qui au fil des années avaient fait le tour du monde étaient mécontents de la qualité de ces images ? Est ce le géant américain qui a lui même initié la désactivation de ces vidéos ? Pourquoi avoir choisi uniquement des vidéos sur le Cameroun ?



Pour mémoire, le groupe Viacom (MTV, Paramount...) et Google, maison mère de YouTube, sont parvenus à un accord dans l'affaire qui les oppose. Poursuivi par Viacom pour avoir hébergé illégalement des vidéos protégées par le droit d'auteur, Google avait été condamné récemment à transmettre au plaignant toutes les données de lecture des vidéos postées sur YouTube, dont l'adresse IP des utilisateurs. Après négociations entre les avocats des deux parties, Google ne transmettra finalement pas en clair ces adresses IP ni les identifiants des utilisateurs, et ce afin de garantir l'anonymat de ces derniers. Elles seront remplacées par des données virtuelles.

Pour le cas des images atroces sur le Cameroun et désactivées sur leur site, est- ce à dire qu'un jour ou l'autre ils pourront transmettre ces données au pouvoir en place s'il arrivait que ce dernier porte plainte contre les auteurs de ces vidéos ? se demande un chroniqueur d'une radio locale informé par nos soins sur cette situation.

Selon Constant Mbolé, ingénieur en Informatique en service au Groupe Bellphone en Belgique, la protection d’une vidéo sur Internet ne peut être possible que si son auteur l’intègre lui-même dans son propre site Internet. Notre source affirme plus loin que pour l’instant plusieurs sites internet en dehors de YouTube proposent ce service. Idée que partage Le réalisateur de la Vidéo sur le Commandement opérationnel désactivé du serveur de YouTube.