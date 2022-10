CAMEROUN :: Pierre Kamdem Ninyim, le plus jeune ministre Africain de l’histoire :: CAMEROON

Kamdem Ninyim,fils du roi Baham, Kamwa Ngayap et de Mekeu avait été rappelé de ses études parisiennes en 1954 pour succéder à son père à la chefferie Baham, région de l'ouest Cameroun

Kamdem Nyinyim a été destitué de sa fonction de chef Baham par l’administration coloniale, le 23 février 1957.C'est cette même administration qui l’avait choisi lors de crise de succession du roi Kamwa mort en 1954. Le souverain est condamné à deux ans de prison le 12 mars 1957 .

Il payait ainsi le prix de ses sympathies avec l’UPC, dont il serait entré en contact avec les leaders au milieu des années 1950 pendant ses études en France. Il sera remplacé en 1956 par Téguia qui devient le nouveau roi de Baham.

Quelques mois après sa libération, Kamdem Ninyim Pierre est nommé ministre de la santé publique et de la population à seulement 23 ans dans le premier gouvernement de Charles Assalé en 1961 et député apparenté Front populaire pour l’unité et la paix (FPUP) qui fini par rejoindre les rangs de l’Union Camerounaise (UC) d’Ahmadou Ahidjo.

A cause de son militantisme anticolonial, il est arrêté manu militari, le 24 novembre 1956, et inculpé pour entre autres motifs : possession d’armes, incitation à la désobéissance et « reconstitution de ligue dissoute » (l’UPC). Cette arrestation cause un montée des violences dans le maquis en pays Bamiléké. Trois pelotons de gardes camerounais sont envoyés à Baham pour effectuer cette arrestation.

Trois mois plus tard, le 23 février 1957, le jeune chef traditionnel est officiellement destitué par le pouvoir colonial au profit de son frère Jean Marie Téguia.

Kamdem Ninyim sera jugé au mois d’octobre 1963, condamné à mort, et fusillé le 3 janvier 1964 à Bafoussam sur la place publique.

