Que recherchent certaines Camerounaises sur la toile ? :: CAMEROON

On savait notre pays, fier de ses hommes, de ses femmes et de ses enfants. Mais au fil des temps, les Camerounais ont découvert à leur détriment la perte progressive de leur dignité voire leur embellie.

Au centre de cette véritable chute, la mondialisation avec ses nouvelles technologies.

Tenez, il y a de cela un peu plus de deux mois, les internautes du monde entier ont découvert les images de nos soeurs qui ont bien pris le soin de poser nues pour les beaux yeux de leurs prétendus correspondant de race blanche.

Certes, de nombreux acteurs de la vie socioculturelle diront que les réseaux sociaux sont venu combler un certain nombre de lacunes dont souffraient certains Africains.

Mais hélas, cette invention a plutôt servi à dépraver nos moeurs. Pendant que les hommes avertis recherchent des informations sur la toile, certaines Camerounaises pensent à autre chose.

Une enquête menée par l'Association BAJAG-MERI Cameroun au sujet de la fréquence de visites des sites de recherchent matrimoniales et de rencontres révèle des résultats significatives au soir du 22 octobre 2022.

Quand nous jetons un regard rétrospectif sur ces sites Internet répertoriés, nous constatons qu'en moyenne sur 428 000 visiteurs dans un site,189 000 sont des Camerounaises . On note donc une présence effective de nos soeurs dans le web. Le pourcentage de cette présence dans ces sites est répartie ainsi : Cameroun 52,7%, suivie de la Côte d'Ivoire 32,83%, du Bénin 22,4% , du Togo 17,02%, du Sénégal 15%, du Mali 10% et du Maghreb 7,85%. Le Cameroun encore champion ! ! !



Cette étude même si elle paraît approximative frise la réalité et laisse indubitablement entrevoir des inquiétudes.

Certaines femmes camerounaises passent tout leur temps à chercher des époux blanc dans le web. Tout se passe un peu comme si elles ont tout perdu avec leur compatriotes masculins. Faites tout simplement une petite recherche de Camerounaise dans ces sites et vous verrez les résultats.

Une autre découverte, allez dans nos cyber cafés, vous allez constater que la majeure partie des occupants des ordinateurs ne sont que des demoiselles et des dames quelquefois mariées qui, à longueur de journée surfent dans les sites de recherches amoureuses et matrimoniales...



Cette pâle image de la gente féminine atteste la décrépitude qui semble avoir gagné tous les secteurs de la vie socio-politique-économique du Cameroun. Il a suffit de peu de choses ces derniers temps, juste un internaute européen qui reçoit une quinzaine de photographies scannées de sa correspondante du Cameroun et en moins d'une seconde, ce dernier les as dispatcher à une centaine d'internautes en copies conformes. Et voilà comment les photos ont fait le tour du monde.

Nos soeurs sont devenues de véritables " choses " pour reprendre un comédien de Douala. Comment imaginer qu'une étudiante de troisième année Psychologie se permette de poser nue dans toutes les positions possibles pour le bonheur des yeux de son correspondant ? Qu'est ce qui les apatte dans cette entreprise ? Les hommes sont-ils rares au Cameroun ?



Certaines thèses soutiennent pour répondre à cette kyrielle de questionnement le mobile économique, comme si la dépravation des moeurs n'était pas prévisible.

D'autres pensent à la mondialisation avec ses corollaires liés à l'extraversion.

Que ce soit l'une ou l'autre thèse, nos soeurs oublient qu'elles sont Africaines et que balader leurs " entre jambe " aux yeux et aux su de tous dans le village planétaire ne peux représenter qu'un tabou dans nos sociétés. Et pourquoi pas les Ghanéennes ou les Centrafricaines ? N'est ce pas le résultat d'un contrecoup d'une éducation morale non maîtrisée ? Pourquoi a-t-on suspendu les leçons de morale dans nos classes du primaire ?

Cette attitude honteuse est liée à un problème d'éducation. Nous savons tous que l'éducation est un facteur essentiel de formation de l'individu pour son intégration dans le système social. Elle devra être un facteur déterminant dans le développement économique, politique et social du pays.

D'où l'urgence de sa revalorisation. Le Cameroun a besoin des femmes qui triomphent dans l'art, la diplomatie, la science, le sport... et non des femmes qui passent leur temps à poser nue pour le bonheur des yeux des aventuriers des réseaux sociaux. Il n'est donc pas exclu que nous ayons à faire à un autre Cameroun champion du monde en prostitution virtuelle.