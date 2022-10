CAMEROUN :: ECONOMIE : L'IMPACT DU PAD SUR L'ECONOMIE LOCALE ET NATIONALE EST EXPOSÉ À DOUALA :: CAMEROON

Les résultats de l'impact du Port de Douala-Bonabéri sur l'économie locale et nationale sont actuellement présentés à l'hôtel Sawa dans la cité économique.

Selon une étude réalisée en mars 2022, dans le cadre de la convention d'assistance technique entre le Port autonome de Douala et l'Institut national de la statistique, le Port de Douala-Bonabéri produit 1365 milliards de FCFA par an et crée 166 795 emplois pour une masse salariale de 495,2 milliards de FCFA.



Les acteurs du port de Douala-Bonabéri ont généré une valeur ajoutée brute (VAB) évaluée en moyenne à 1365 milliards de FCFA par an, principalementexistent portée par les opérateurs indirects qui produisent, en moyenne, 78% du total par an. Il existe également des acteurs directs qui représentent, en moyenne, 14% de la valeur ajoutée créée par le Port de Douala-Bonabéri. Les autres acteurs directs ont une part moyenne de 7%, tandis que les contributions des effets induits et des unités de production informelles sont assez insignifiantes.

En ce qui concerne l'emploi et les salaires, le Port de Douala-Bonabéri, directement et indirectement, génère 166 795 emplois pour une masse salariale estimée à 495,2 milliards de FCFA sur l'année de référence 2019. Pour les emplois directs, on dénombre 15 184 emplois, dont 9 708 emplois pour les acteurs directs, 5 993 emplois pour les acteurs directs élargis, 1 674 emplois générés par les effets induits et 457 emplois créés par les unités de production informelles implantées autour de la plateforme portuaire. Les emplois indirects s'élèvent à 148 963 unités.

Les salaires directs s'élèvent à 65,4 milliards de FCFA, dont 45,5 milliards de FCFA payés par les acteurs directs, 18,9 milliards de FCFA par les acteurs directs élargis, environ 0,8 milliard de FCFA pour les effets induits et 0,1 milliard de FCFA payés par les unités de production informelles. Les salaires indirects sont estimés à 429,8 milliards FCFA et représentent 86,8% du total des salaires générés par le Port.