CAMEROUN :: Culture: Le Projet RAAC est lancé :: CAMEROON

Les promoteurs du projet de La Route de l’artiste en Afrique Centrale étaient face à la presse ce lundi 24 octobre à Douala.

Prévu pour durer 18 mois (septembre 2022- mars 2024), le projet RAAC permettra de valoriser la circulation par route en créant, en amont, les outils et les moyens de visibilité et de renseignement des acteurs culturels en quête de diffusion et d’accès aux marchés artistiques. Le projet partira de la réalisation d’une cartographie à deux volets : des acteurs culturels et, des routes transfrontalières avec les informations nécessaires pour assurer une circulation à moindre coût des professionnels, des créateurs et de leurs produits en Afrique Centrale. Il posera aussi un acte majeur favorisant un meilleur impact de la circulation : l’ouverture d’un marché artistique en Afrique Centrale avec une forte incitation à la diffusion à travers les festivals et les espaces culturels des localités et villes de la sous-région.

Il faut dire qu’en matière d’intégration, l’Afrique de l’Ouest est très avancée par rapport aux autres sous régions du continent , l’Afrique Centrale qui souhaite suivre ses pas se heurte encore aux difficultés telles que le coût visa, très onéreux selon les pays pourtant , Les populations de l’Afrique de l’Ouest n’ont pas besoin de visa pour circuler. C’est dans ce contexte que naît Raac, entendre La Route de l’artiste en Afrique Centrale qui est un projet citoyen, qui vise au travers de la culture, à tordre le coup aux barrières géographiques, épistémologiques et culturelles. Car en réalité, de l’esprit des porteurs du projet : « Nous sommes un même peuple, une même personne.»

C’est donc consciente de ce que les festivals ont du mal à faire tourner les professionnels et les équipes artistiques, même du voisinage, du fait des prix difficilement accessibles des billets d’avion que les initiateurs de la RAAC ont mis sur pied leur projet. Pour ces derniers ,la route est la seule voie de contournement. L’Espace Culturel YARO (Congo-Brazza) en partenariat avec les structures Our Children our Future (Cameroun) et le Réseau Culturel et Artistique pour la Formation et la Francophonie (Tchad), met en place le projet la Route de l’artiste en Afrique centrale (Raac).

Raac veut en gros, renforcer la visibilité des artistes et des autres professionnels de la culture d’Afrique Centrale, et leur inciter à l’usage de la route pour une meilleure diffusion de leurs produits dans la sous-région.