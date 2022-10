Ballon d’or camerounais: Les nominés dévoilés :: CAMEROON

La fédération camerounaise de football a rendu publique la liste des nominés pour les différentes catégories du Ballon d’or camerounais 2022

Initialement prévue le 3 octobre dernier, la publication de la liste des nominés pour le Ballon d’or camerounais, le trophée qui récompense le meilleur joueur de la saison dernière, a finalement eu lieu ce mardi 25 octobre soit Quatre jours avant la cérémonie de désignation.



Le 29 octobre prochain, on saura qui de Maourou Souaibou du coton sport de Garoua,Bertrand junior Mani de Colombe et Ramses Donfack d’Eding sport sera désigné Ballon d’or camerounais 2022 c’est à dire , meilleur joueur de la saison en Mtn Elite One.



En dehors du titre de meilleur joueur, plusieurs autres catégories vont meubler cette cérémonie de récompense.

On aura entre autres :

Le prix du meilleur entraîneur de Mtn Elite One , meilleure entraineure de Guinness Super league , meilleur buteur de Mtn Elite One , meilleure joueuse de Guinness super league , meilleur arbitre , meilleur President, meilleur gardien de Guinness super League et aussi meilleur gardien de Mtn elite One où on a en lice le jeune Jourdain Mbaynassem, qui a terminé la saison dernière avec le plus petit nombre de but encaissé.



Notons tout de même que les votes sont ouverts et disponibles sur le site de la Fecafoot.Entraîneurs, capitaines de clubs, journalistes et internautes ont donc trois jours pour voter.