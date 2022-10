CAMEROUN :: Leçon inaugurale de rentrée académique 2022/2023 à l'ESCG-Ydé: Mr Georges DOOH COLLINS L'INVITE :: CAMEROON

Aujourd'hui, mardi le 25 octobre 2022, l'École Supérieure de Commerce et de Gestion de Yaoundé a accueilli une légende du Marketing au sein de son campus de Nkol-Eton.

En effet, après l'arrivée des participant.e.s (enseignant.e.s, étudiant.e.s, parents et partenaires), une fois le mot d'accueil du Président des étudiant.e.s (POUFON Salatou) et du Directeur de l'ESCG (Pr. KOUAYEP Bertin Léopold), le modérateur, Dr NGUEULIEU Élias Perrier a ouvert la Leçon du jour sur le thème "Prospective Marketing : de l'insight consommateur à la transformation des fonctions commerciales en Afrique".

Parti des fondements historiques du marketing posant son indispensabilité et sa position au carrefour des disciplines, le modérateur à inviter le Directeur de Média Plus à déballer sa Leçon.

L'invité spécial, dans une pédagogie intégrée, interactive et un ancrage didactique fortement illustré, a structuré sa Leçon autour des points majeurs suivants :

1. Contextualisation de l'Afrique et nécessité d'entreprendre

2. Le génie créateur du Cameroun, terre des intelligents

3. La définition de "Insight consommateur"

4. Marketing, marque et attachement aux communautés

5. L'évolution des fonctions commerciales

6. Les 04 dimensions principales de la marque (Prospective, iconographique, spéculative et opérative)

7. La digitalisation, identités, besoins et marchés multiples



Ces 7 points ont permis à l'hôte de marque, de conclure sur la nécessité de créer des métiers, même ceux qui n'existent pas encore. Le contexte africain s'y prête.

À la suite de cette plage, l'occasion a pris l'envergure cérémoniale, avec la remise des Prix et autres Distinctions. Nous avons : Prix des 5 meilleures étudiant.e.s de Bachelor 1, puis de Bachelor 2 ; Distinction avec Prix d'Excellence Média Plus Group à 4 étudiantes (La Majore de Bachelor 1 et de Bachelor 2, l'étudiante la plus Disciplinée et la Meilleure Performance au Concours d'entrée 2022/2023).

Nous avons également la Distinction décernée aux meilleurs enseignant.e.s et au meilleur référent de niveau (Bachelor 2).

L'invité Spécial du Jour, le Directeur Général de Média Plus Group a eu la Distinction de l'Entreprise assidue et efficace à l'accompagnement de l'ESCG, de 2016 à nos jours.

La journée s'est achevée avec le repas de convivialité, à la satisfaction de tous les participants.

Un remerciement à tous les participants, principalement la couverture médiatique et logistique de TV5 Monde, de Canal2 International étude la CRTV.