CAMEROUN :: Bientôt une usine de production de 500 000 tonnes de ciment à Figuil :: CAMEROON

Il s’agit de la nouvelle usine Cimencam, une ligne de production futuriste, conforme aux normes internationales. L’évaluation à mi-parcours du projet de construction a été faite par le Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique, Monsieur Gabriel DODO NDOKE, le jeudi 20 Octobre 2022 au cours d’une visite de travail à FIGUIL. Il était accompagné du Président du Conseil d’administration, du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint de Cimencam.

Après la pose de la première pierre il y a un an par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Chief Dr. Joseph Dion Ngute, représentant du chef de l’Etat, cette mission avait pour but d’évaluer l’évolution des travaux de construction de l’usine dont la sortie du premier ciment est prévue début 2024. Elle a conduit le Ministre aux sites d’exploitation de la carrière de clinker et d’implantation de l’usine.

La nouvelle usine de clinker et de ciment aura une capacité annuelle de production de 500.000 tonnes de ciment. Cela portera la capacité de production globale de Cimencam à plus environ 2,5 millions de tonnes par an. Cette augmentation des capacités contribuera certainement à mieux satisfaire la demande du marché en forte croissance et plus particulièrement la zone du septentrion.

Pour le Directeur général des Cimenteries du Cameroun, « Cimencam et toutes ses équipes sont mobilisées pour tenir le pari du projet. Nous sommes aujourd’hui à 31% du projet, ce qui correspond au planning fixé. La dynamique est lancée et nous réjouissons du soutien de notre ministère de tutelle. C’est une usine du 21e siècle dont l’objectif est de participer au développement du septentrion et assurer l’autonomie en besoin de ciment ».

Ce gigantesque investissement viendra sans doute apporter une plus-value dans l’économie, comme facteur de développement et pourvoyeur d’emplois. Les statistiques font état d’un coût d’investissement du projet est estimé à plus de 50 milliards de FCFA et la nouvelle usine offrira plus de 900 emplois directs et indirects.

Toutes choses qui ne se feront pas sans les attentes principales pour la poursuite de la deuxième phase du projet. Il s’agit notamment de la signature de la convention minière autorisant l’ouverture de la carrière de calcaire, le déblocage du deuxième décaissement du prêt en novembre 2022 pour respecter, les engagements vis-à-vis des banques et des fournisseurs. Doléances martelées par le PCA de Cimencam pour qui la délivrance par le gouvernement du « titre de convention minière qui va aboutir au permis d’exploitation est importante » pour la 2e phase du projet.

La réponse du Ministre au staff de Cimencam a été plutôt rassurante « Nous allons délivrer les permis pour permettre à Cimencam de boucler son programme » Une assurance qui a fait dire au Ministre que « La progression suivant le travail établi est respectée » Aussi, l’usine crachera-t-elle son premier sac de ciment en janvier 2024.

À propos de CIMENCAM

Leader du secteur de la construction au Cameroun, Cimencam, est constitué de 3actionnaires dont Holcim Maroc Afrique (HMA) avec 55%, la Société Nationale d’Investissement (SNI) du Cameroun avec 43% et les collaborateurs avec 2%, pour un capital d’environ 14 milliards 560 millions de FCFA. Cimencam emploie directement et indirectement plus de 1 200 personnes sur ses 4 sites : une cimenterie intégrée à Figuil, une station de broyage de ciment à Bonabéri et Nomayos et une usine à mortiers à Bonabéri.