Âgé de 32 ans, il a épousé ses trois femmes le 15 octobre dernier.

Lorsqu’arrive la phase de la remise des actes de mariage aux couples ayant convolé en juste noces le 15 octobre dernier en marge de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale à Nguibassal dans le département du Nyong et Kéllé, Zacharie Kosso Oloa attire toutes les attentions. Ses épouses et lui arrivent devant les membres du gouvernement (ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Pr Marie Thérèse Abenna Ondoa, ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguene, et la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libong LI Likeng) présents à cette cérémonie, bouclent le carré.

Ce jeune homme, âgé de 32 ans seulement, vient de signer des actes de mariage avec ses trois femmes. A la place des fêtes de Nguibassal, les trois épouses paraissent joyeuses. Elles arborent, pour la circonstance, le même uniforme de couleur blanche. Chacune d’elle brandit avec fierté, son acte de mariage et exhibe son alliance. Elles viennent de passer une étape décisive de leur vie de couple. « Je suis fier d’elles. A l’occasion de cette journée spéciale, j’ai voulu faire d’elles des grandes femmes », indique l’époux.

En effet, la signature des actes de mariage ce 15 octobre est le couronnement de nombreuses années de vie commune passée avec chacune des épouses. « J’ai décidé de les épouser le même jour parce que qu’avec toutes ces femmes, j’ai déjà passé de nombreuses années de vie commune. Avec la première, nous avons déjà 19 ans, 15 ans avec le 2e et 9 ans avec la 3e», affirme Zacharie Kosso Oloa. Vivant en concubinage depuis plusieurs années, l’agriculteur qui confie produire, avec ses épouses, plus de deux tonnes de cacao par an, souhaitait boucler un projet entamé il y a deux ans avant de programmer le mariage.

Mais, une opportunité s’est offerte à lui et il a mis entre parenthèses, son projet. « Mon voeux était de finir ma maison avant de les épouser légalement car j’ai lancé mon chantier il y a quelques années. Quand j’ai appris que le maire de notre commune organise la célébration collective des mariages, je me suis dit que c’est une aubaine et j’ai d’abord abandonné mon chantier pour saisir cette occasion et donner un statut à chacune de mes épouses. Elles doivent savoir qu’elles ne sont pas des esclaves chez moi, mais qu’elles ont, chacune, une place préférentielle dans mon cœur », confie l’originaire du département du Nyong et Kéllé, dans la région du Centre.

L’étape du mariage passée, Zacharie Kosso Oloa compte donc s’atteler à finir, dans les trois prochaines années, son chantier. Lancé il y a deux ans, il s’agit, à en croire le propriétaire, d’une très grande maison de 12 chambres dans laquelle il logera avec ses trois épouses. «Mais, chacune des femmes aura sa cuisine», précise-t-il. Avec ses trois épouses, il est déjà père de 23 enfants qui sont pour la plupart scolarisés. Si certains ont estimé que le jeune marié pouvait prendre le temps pour épouser ses trois épouses du fait de son jeune âge, d’autres par contre pensent qu’il a très bien agi. «Lorsqu’il prend ses épouses à cet âge, ils réaliseront tous leurs projets ensemble et cela permettra la paix entre les épouses et leurs enfants», affirme un proche de la famille.