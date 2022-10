CAMEROUN :: Le palais de Paul Biya abandonné à Ebolowa :: CAMEROON

Ce domicile du chef de l’Etat envahi par la broussaille est également plongé dans l'obscurité.

Situé au quartier administratif, juste derrière le bâtiment abritant les services du gouverneur de la région du Sud, au lieu-dit «Ebôn ékop éto », le palais qui tient lieu de case de passage du président Paul Biya à Ebolowa, est actuellement abandonné dans l'obscurité et envahi par la broussaille.

Le constat est clair à partir de la ruelle débouchant sur le domicile, -voie d'accès est à ce jour, truffée d'herbes des deux côtés et bordée de sapins à l'état sauvage. L'accès à l'imposante bâtisse étant prohibé aux curieux et aventuriers, l'observation qu'on en fait à distance, conforte bel et bien la thèse d'un abandon.

La première chose qui saute à l’œil ici est que le bâtiment qui s'imposait de par son architecture rustique sur les hauteurs du quartier administratif, et dont on admirait la splendeur à partir de certains coins de la ville, se trouve enseveli dans le feuillage des arbres qui l'entourent. Ces arbres devenus de plus en plus touffus faute d'élagage, confèrent à ce domaine jadis luxuriant, un visage plus triste et lugubre. Le joli bâtiment qui brillait de mille feux, a perdu il y a belle lurette, son éclat et ses lumières.

Le plus curieux est qu'à quelques jours de la célébration de l'an 40 du renouveau, le toilettage de la tanière de « l'homme lion » semble ne préoccuper personne. Les autorités administratives, politiques et même municipales, assistent dans une indifférence qui frise l'égoïsme, à la décrépitude du repère du «Nnôm Ngii », leur «créateur». Celui qu'ils prétendent aimer ici mieux qu'ailleurs, et à qui ils s'apprêtent à témoigner leur soutien indéfectible et sans faille le 6 novembre prochain.

Dans une ville où l'opération «jeudi propre », est observée avec la même déterminant ion chaque mois, une cité qui détient le prix national de la ville la plus propre édition 2021, l'abandon du palais du président de la République, sème le trouble dans les esprits des populations. Comme personne n'accepte aborder le sujet, les raisons de cette négligence restent un mystère. «Le plus étonnant est que même les services de renseignement ont laissé pourrir la situation, sans oser remonter l'information à qui de droit », apprend-on. Aménagé dans la perspective du comice agropastoral abrité par la ville d'Ebolowa en janvier 2011, ce palais autrefois occupé par les gouverneurs est finalement devenu la propriété exclusive du chef de l'Etat. Le dernier séjour de Paul Biya dans ce joyau remonte à 2012. De retour de Nyabizan où il avait procédé, vendredi 15 juin, à la pose de la première pierre du barrage hydroélectrique de Memve'ele, le locataire d'Etoudi y avait passé une nuit prenant à contre-pied, son protocole.

Ce palais qui était gardé par les éléments de la garde présidentielle après son cambriolage en décembre 2011, n'est plus que l'ombre de lui-même, tout comme la case de passage du MINAT construite en contrebas de celui-ci par Marafa Hamidou Yaya. Abandonnée après le comice, aucun de ses successeurs ( René Emmanuel Sadi et Paul Atanga Nji ), n'a jusqu'à présent songé à réhabiliter cette villa construite avec l'argent du contribuable.