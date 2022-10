CAMEROUN :: Les commerçants de l’Avenue Kennedy aux abois :: CAMEROON

Suite au blocage d’une des deux voies traversant l’Avenue, les commerçants manifestent leur mécontentement pour la simple raison qu’ils ne font plus autant de bénéfices que quand la voie était ouverte.

Une avenue pratiquement déserte, une voie barrée, des policiers postés et des vendeurs à la sauvette qui guettent les moindres faits et gestes de ces derniers pour installer leurs marchandises. L’avenue Kennedy, une des principales rues commerciales de Yaoundé, autrefois bondée offre aujourd’hui un spectacle bien différent.

« Les clients venaient plus facilement quand on pouvait circuler librement, maintenant la clientèle a baissé » regrette cette hôtesse d’un opticien de l’avenue. Premiers concernés par cette mesure, les vendeurs à la sauvette qui d’habitude installent leurs marchandises sur le trottoir et une partie de la chaussée.

« C’est compliqué, on souffre, voyez vousmême… même les taxis ne stationnent plus n’importe comment, on est là comme ça, on ne peut pas installer à cette heure », affirme un vendeur de vêtements et chaussures.

« Les clients ne viennent plus comme avant, c’est nous qui les amenons dans les boutiques, s’ils demandent quelque chose qu’on n’a pas ici dehors, on les amène dans la boutique », confie un vendeur d’appareils et accessoires électroniques.