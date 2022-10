CAMEROUN :: Crise énergétique : Eloundou Essomba pour une nouvelle politique plus efficiente en Afrique :: CAMEROON

C'est le plaidoyer du ministre camerounais de l'Eau et de l'Energie ( MINEE), Gaston ELOUNDOU ESSOMBA.

En ouvrant, ce lundi 24 octobre 2022, un séminaire panafricain de formation en politique et économie de l'énergie, à Yaoundé, le membre du gouvernement camerounais a plaidé pour que les pays africains élaborent des politiques énergétiques basées sur des principes de souveraineté et de transition vers des systèmes plus durables et en harmonie avec les perspectives de développement du continent.

Les travaux ouverts ce lundi à l'hôtel Djeuga Palace de Yaoundé la capitale politique du Cameroun, rentreront en gare le 05 novembre 2022. Il s'agit de deux semaines d'intenses travaux auxquels prennent part une dizaine de pays africains, dont le Mali, le Gabon, le Burkina Faso, la Guinée, le Congo, la République Démocratique du Congo, la Côte- d'Ivoire, Djibouti, Madagascar, le Burundi, le Centrafrique, la Mauritanie, le Tchad, le Bénin et naturellement le pays hôte (Cameroun).

L'objectif majeur du séminaire de Yaoundé, est de doter les acteurs majeurs de ce secteur d'activité, d'aptitudes et d'outils nécessaires à l'élaboration des politiques publiques, pour une mise en œuvre efficiente et opérationnelle dans leurs pays respectifs. Le contexte étant marqué par les défis énergétiques et climatiques qui secouent particulièrement l'Afrique en 2022.

Selon Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, l'Afrique compte près de 600 millions de personnes n'ayant accès ni à l'électricité, ni à une autre forme d'énergie à des fins productives, notamment en milieu rural.

Les assises de Yaoundé interviennent après celles de 2011, organisées par le MINEE, en partenariat avec Enda-Energie et l'Institut de la Francophonie pour le Développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), afin de saisir ces opportunités, pour repenser la planification énergétique sur le continent.

Présidant l'ouverture des travaux au nom du gouvernement camerounais, le ministre de l'Eau et de l'Energie, Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, s'est positionné en chantre de la nouvelle politique énergétique africaine, pour plus d'efficience dans la production, dans le transport et la prévision.

Morceaux choisis

" L'accès à des services énergétiques fiables et durables constitue un enjeu majeur dans nos pays. En effet, près de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, du fait de l'insuffisance de la production, du mauvais état des infrastructures de transport ou de distribution ; en un mot, du fait de la mauvaise qualité du service de l'électricité, mauvaise qualité du service à l'origine des variations de tension et des délestages qui causent de nombreux désagréments à nos populations, et ont des conséquences désastreuses pour nos activités socio-économiques dans nos différents pays."

" S'agissant particulièrement des énergies de cuisson dans nos pays, l'on observe une forte dépendance à la biomasse traditionnelle dont les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement sont bien connus dans le contexte actuel des changements climatiques très perceptibles, et au regard de l'impact des évènements récents, notamment la Covid-19 et la guerre en Ukraine, il devient plus qu'urgent de repenser les politiques et les modèles de planification énergétique. Les nombreux modèles de planification devraient être bâtis sur des principes de souveraineté énergétique, sur des principes de transition énergétique qui durent, vers les systèmes énergétiques plus durables, en cohérence avec les perspectives de développement, ainsi que sur les urgences de l'accès à tous aux services énergétiques modernes."

" Il est important que les nouvelles politiques énergétiques africaines soient performantes, cohérentes, efficaces et opérationnelles, avec des systèmes d'information énergétique pour collecter des données fiables pour une planification efficiente. Les lois et les règlements qui organisent le service énergétique doivent être définis."

Vivement qu'à la clôture des travaux de Yaoundé le 05 novembre prochain, ainsi que l'a souhaité le ministre camerounais de l'Eau et de l'Energie, Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, les enseignements, les cours, les conférences et les ateliers, permettent aux différents acteurs, d'être outillés pour une meilleure compréhension sur les aspects technique, économique et environnemental, pour une meilleure compréhension des problématiques liées aux énergies renouvelables.