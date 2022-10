FRANCE :: L'odyssée finale 1 an après, Auguste Mpacko Priso dresse le bilan

Créée en juin 2020, L'ODYSSÉE Finale (LOF) commence sa grande campagne nationale d'adhésion en décembre 2020.

L'étape majeure d'activation démarre le 26 octobre 2021 par la prise en charge des décès, ce qui fera donc un an bientôt que LOF est opérationnelle.

Quelques chiffres sur l'impact de LOF à ce jour:

Environ 2400 adhérents inscrits et protégésEnviron 90 associations/groupes membres à travers toute la France et les Outre-mer

5 adhérents au minimum(et non plus 25) pour inscrire et constituer un groupe ou une association à LOF

5 décès pris en charge au cours du 1er exercice annuel25 000€ de contribution totale versée par LOF aux 5 familles endeuillées

15.77€ de cotisation cumulée par adhérent pour les 5 décès

En rappel,le total annuel est estimé à environ 20€/adhérent.



En intégralité, suivez l'entretien de Mr Auguste Mpacko PRISO Co-Fondateur de L'Odyssée Finale et responsable des relations avec les associations et les groupes.

CONTACT LOF: 19, rue Auguste Charbrières

75015 Paris

Tel: +33 1 86 86 00 28

E-mail: contact@lodysseefinale.org