Un féminicide défraie la chronique à Balengou. Et pour cause, une dame, la cinquantaine avancée, a été décapitée par son fils de 25 ans avec une hache. D'après des témoignages, la scène s'est déroulée le 20 octobre dernier à Balengou dans le département du Ndé, région de l'Ouest. Pendant que la famille de la défunte est encore sous le choc, l'infortuné a pris la poudre d'escampette après avoir commis son forfait. Il est activement recherché par les forces de l'ordre qui ont ouvert une enquête...

Un accident de la circulation fait quatre morts

Mercredi noir pour deux élèves du Lycée technique dont le retour des classes a été fatal. Et pour cause, ces jeunes ont été surpris par un accident de la circulation qui les a coûté la vie alors qu'ils marchaient en bordure de la route, sous une pluie battante du 18 octobre dernier. Le drame qui s'est déroulé au lieu-dit mission catholique à Batoufam, dans le département du Koung-Khi, région de l'Ouest, implique deux véhicules dont l'un non immatriculé roulant à tombeau ouvert, et une voiture de marque Carina E, de couleur noire. Le bilan est de quatre morts. Le conducteur d'une des voitures et un passager à bord, ont également perdu la vie.

Ceux des passagers grièvement blessés, ont été transférés à l'Hôpital de Bangoua, dans le Ndé. Selon des témoignages recueillis sur les lieux, outre la chaussée glissante, l'excès de vitesse, l'imprudence des chauffeurs et le mauvais dépassement seraient les principales causes de cet accident qui a endeuillé plusieurs familles. D'où l'appel à plus de prudence.