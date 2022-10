CAMEROUN :: 24 octobre 2020 - 24 octobre 2022 : Déjà 2 ans que les élèves de Kumba ont été arrachés à la vie :: CAMEROON

Journée triste, ce 24 otobre dans la ville de Kumba, chef lieu du département de le MEME, région du Sud-ouest-Cameroun

L'on se rappelle que le samedi 24 octobre 2020, un groupe d’hommes armés a pris d’assaut la classe de 6e (form one dans le système anglophone) de la Mother Francisca International Bilingual School, un établissement secondaire privé situé dans la ville de Kumba, dans le Sud-Ouest, l’une des deux régions anglophones du Cameroun, avec le Nord-Ouest, plongées dans une guerre civile depuis fin 2017.

Sept élèves âgés de 9 à 12 ans ont été tués, d’après le bilan communiqué par le gouvernement.

Un an après, les acteurs de ce massacre avaient été condamnés à la peine capitale. Ils sont accusés par la justice militaire de «terrorisme, hostilité à la patrie, sécession, insurrection, meurtre et possession illégale d’armes à feu».

Les écoles avaient déjà été une cible dans le passé récent, mais n'avaient jamais connu un massacre d'une telle ampleur. Mi-mai, un enseignant de l'université de Bamenda (Nord-Ouest) avait notamment été abattu par des séparatistes car il refusait d'arrêter de faire cours, selon l'ONG Human Rights Watch (HRW).

Les combats au Cameroun anglophone, mais aussi les exactions et meurtres de civils par les deux camps, selon de nombreuses ONG, ont fait plus de 3.000 morts et forcé plus de 700.000 personnes à fuir leur domicile.