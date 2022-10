CAMEROUN :: Brassières du cœur au bénéfice des nouveau-nés de l’hôpital régional de Buéa :: CAMEROON

Lorsqu’il se rend au Cameroun, André Nyamsi, Président de l’association Baobab 44 et Conseiller municipal, voyage toujours avec un projet solidaire en bandoulière.



Cette année, il s’est rendu à Buéa, région anglophone du Cameroun. Depuis 2017, cette belle région du Sud-Ouest est en proie à une crise socio-politique sans précédent, qui fait de gros ravages sur le plan sanitaire.

Devant l’ampleur des besoins, l’hôpital régional de Buéa est devenu Hôpital de Référence pour les zones enclavées où les structures sanitaires ont été détruites. Un fléau majeur est celui des nouveau-nés et prématurés qui décèdent pour cause d’hypothermie.



Ayant été informé de la situation par des amis sensibles à la cause de ces enfants, le 11 août 2022, notre humble action s’est naturellement orientée vers eux.

L’association a fait don d’ensembles de naissance composés de brassières, pantalons, bonnets et chaussons, tous tricotés à la main, bien chauds et de belle qualité. J’ai la faiblesse de penser que ces bébés ne pourront qu’être sublimés dans ces ensembles.



Modestement, comme le dit le philosophe CONFUCIUS : L’homme qui se consacre à l’étude du vrai et du bien, qui s’applique sans cesse et avec persévérance à ce but, n’éprouve-t-il pas une immense satisfaction ?



Témoignages :

Dr. Martin Ngomba Mokake, Directeur de l’hôpital régional de Buéa Je voudrais remercier Dr. André NYAMSI qui a fait récemment une donation de brassières aux nouveau-nés du service de néonatologie et aux mamans.

Nous vous disons merci pour votre gentillesse ; nous vous disons merci d’être-là pour eux ; nous vous disons merci d’avoir impacté leur vie ; nous vous disons merci d’être-là pour les personnes nécessiteuses.

Au nom de toutes ces personnes et au nom de l’hôpital, nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse ? Dr. Yolande Djike Puepi Fokam _ Pédiatre, Responsable du service de Pédiatrie et Néonatalogie et quot; Nous accueillons ce geste de cœur avec beaucoup de gratitude qui tombe à point nommé dans notre région fortement pluvieuse et froide en ce mois d’août. Ces vêtements tricotés avec des soins particuliers aideront nos nouveau-nés et enfants prématurés à lutter contre l’une des premières causes de leur décès qui est l’hypothermie ceci en les maintenant bien au chaud...encore merci au donateur Mr Nyamsi André et à travers lui toute l’équipe en back office"

Mes chaleureux remerciements vont à toutes ces mamans dévouées qui donnent de leur temps pour que le projet aboutisse. En particulier à Mme Jeannine Robert d’Orvault ; à Mme Chantal BILAND, Association les Enfants du Rwanda et à Mme Brigitte PATISSIER, Association Terre de vie.



L’association fait appel à d’autres mains tricoteuses sensibles à notre projet à prendre contact avec nous pour poursuivre ce bel élan de solidarité envers ces nouveau-nés.



Association Baobab 44

12 rue de la Carriole

F44700

Baobab44700@gmail.com