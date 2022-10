CAMEROUN :: 02 têtes de bœuf, des photos de Ngoh Ngoh, Paul et Chantal Biya retrouvées dans un carrefour (Vidéo) :: CAMEROON

Nanga - Eboko, département de la Haute- Sanaga, dans la région du Centre Cameroun. Une curieuse découverte faite, en cette matinée du vendredi 21 octobre 2022.

Au carrefour Bitti Bell. Deux têtes de boeuf posées sur un drap de couleur rouge, avec les les photos de Ferdinand NGOH NGOH le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République ( depuis quasiment 11 ans ), et celles du de Paul et Chantal BIYA le couple présidentiel camerounais.

Selon la vidéo, une tête de boeuf regarde en direction de Yaoundé la capitale politique du Cameroun, et l'autre, en direction de Minta, l'arrondissement d'origine de Ferdinand NGOH NGOH, dans la Haute- Sanaga, département d'origine de Chantal Vigouroux Biya la Première dame du Cameroun.

Sur les lieux, on peut aussi observer un miroir ainsi que plusieurs herbes dont seuls les initiés peuvent en décoder les usages et les significations.

La découverte qui a tout des allures d'un rituel de magie noire sur fond de sacrifice d'animaux, laisse pantois, en ce moment où quoi qu'on veuille dire, la succession de Paul Biya ( presque 90 ans, 40 ans de règne), se jouent au sein des clans et officines. Donné très soutenu par Chantal Biya dont il est une sorte de cousin, Ferdinand NGOH NGOH, disent les observateurs avertis de la scène politique camerounaise, est favori, tout comme Emmanuel Frank Biya le fils aîné du chef de l'État. Depuis quelques jours, Ferdinand NGOH NGOH, selon des sources dignes de foi, est toujours attendu au tribunal criminel spécial ( TCS) de Yaoundé, pour la gestion des fonds de lutte contre la Covid- 19. Pour certaines, la course ( informelle) pour lasuc est de Paul Biya se joue sur tous les fronts, de manière souterraine, et différents clans se neutralisent en sourdine.