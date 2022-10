CAMEROUN :: Gestion d'entreprise publique : Le Consupe renforce la capacité du Pad :: CAMEROON

Des experts du Contrôle supérieur de l'Etat ont organisé un atelier y relatif, à l'intention certains employés des Port autonome de Douala - Bonaberi.

Le Port autonome de Douala - Bonaberi, est à l'école de la gestion d'une entreprise publique. Certains employés de cette entreprise portuaire participent depuis quelques jours, à Douala, un atelier sur «Les notions d’irrégularités, de faute de gestion, de préjudice et de responsabilités en matière de gestion d’une entreprise publique ». L'atelier en question est organisé par le Contrôle supérieur de l'Etat (Consupe). Des experts de ce ministère entendent outiller les participants sur ces différentes questions, afin de prévenir et éviter d'éventuelles insuffisances dans leurs missions au quotidien.

L'ouverture de cet atelier a eu lieu en présence du ministre délégué à la présidence de la République, chargé du Consupe, Rose Mbah Achat et de l'administration du Pad. Le Pad dit être heureux d'accueillir cet atelier. Surtout qu'il est organisé au moment où l'entreprise portuaire s'apprête à être cotée à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale (Bvmac). « Le renforcement des capacités de nos personnels sur: Les notions d’irrégularités, de faute de gestion, de préjudice et de responsabilités en matière de gestion d’une entreprise publique arrive donc à point nommé. Car, pour une entreprise cotée en bourse, et qui, tirant les leçons de son passé, la discipline stricte dans la gestion quotidienne des finances publiques doit être une condition sine qua non dans l’atteinte de ses objectifs de performance et de crédibilité», se réjouit le directeur général du Pad, Cyrus Ngo'o dans son discours.

Alors qu'il souhaite une bonne formation aux participants, Cyrus Ngo'o dit attendre de ses collaborateurs, au terme du programme, rigueur, discipline, professionnalisme et responsabilité dans la gestion de la fortune publique qui leur est confiée. «Que le présent atelier soit donc pour vous une occasion d’acquérir et/ou de consolider les connaissances sur des concepts et des principes de bonne gouvernance des finances publiques en s’appropriant les vocables : irrégularités, fautes de gestion, préjudice et responsabilités en matière de gestion d’une entreprise publique », souhaite le directeur général du Pad.