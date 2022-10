CAMEROUN :: Longuè Longuè s'explique enfin sur l'événement du marché Mvog - Atangana Mballa à Yaoundé. :: CAMEROON

Le 17 octobre dernier, Longue Longue est encerclé par une foule au marché Mvog - Atangana Mballa à Yaoundé. Il se trouvait dans sa voiture avec une « femme » dont la foule affirmait dans une vidéo devenue virale sur la toile, qu'elle appartenait à quelqu'un.

Dans une autre vidéo publiée ce vendredi 21 octobre 2022, l’artiste Longuè Longuè apporte des précisions sur cette affaire.

Extraits

« Nous sommes à Yaoundé, je suis avec la mère de la jeune fille qui était dans ma voiture. Vous avez suivi qu’on a attrapé Longue Longue avec la femme de quelqu’un, il ne s’agit pas de la femme de quelqu’un », indique-t-il, faisant au passage quelques précisions.

« La jeune fille a fait un enfant avec un monsieur, avec qui elle ne s’entend plus, cela fait un an et le monsieur ne veut pas comprendre que ,comme il y a le malentendu on se sépare d’abord. Le monsieur est agressif, le monsieur l’a violente, elle cachait à sa famille », affirme la génitrice de la femme querellée