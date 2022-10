CAMEROUN :: Les promesses de Mbassa Ndinè au Canton Akwa :: CAMEROON

À l’occasion d’une visite de travail dans le Canton BonaMbela le samedi 15 Octobre ,le Maire de la ville de Douala a annoncé des actions fortes en vue de l'amélioration du cadre de vie des populations.

L'esplanade de la salle des fêtes d'Akwa a été pris d'assaut le samedi 15 octobre 2022 , par les fils et filles du canton Akwa ( Bonambela ) avec à sa tête le Roi Akwa , Sa majesté Dr. Louis Din Dika Akwa. Entourés des 20 chefs du village que compte le canton Bonambela . Ce Canton situé dans le 1er arrondissement de Douala reçoit pour la circonstance le Maire de la ville de Douala Dr Roger Mbassa Ndine . Il s'agit ici de la dernière étape de la tournée du Maire dans les cantons entamée il y'a plusieurs semaines . Faut-il le rappeler , le maire Mbassa Ndine est de retour dans son village natal. Étant natif de ce canton .

Dans son allocution , le chef Supérieur du Canton d'Akwa , Dr. Louis Din Dika Akwa a tenu à remercier le Maire pour cette visite de travail au combien important pour les populations de Bonambela. S'exprimant parfaitement et correctement en langue locale , le King Akwa a formulé à l'attention du maire , une série de difficultés auxquelles font face les populations de son canton sur plusieurs plans .Dans la même mouvance la jeunesse d' Akwa par l'entremise de Thérèse Marie Eyangamen de l'association Nouvelle Dynamique des jeunes Akwa a formulé une série préoccupations

à l'égard du maire à savoir , le problème de chômage des jeunes , d'hygiène et d'insalubrité ... A ce sujet , cette jeunesse s'engage à s'impliquer à fond dans la lutte contre le désordre urbain en soutenant les actions de la communauté urbaine de Douala . Cette jeunesse a aussi évoqué la nécessité pour la mairie de la ville de les appuyer dans la promotion du patrimoine culturel de Bonambela . Quant aux filles et femmes d'Akwa , elles ont posé le problème lié à l'autonomisation de la jeune fille et femme d'akwa . Elles ont également soumis au maire , un plaidoyer contre l' insalubrité dans le canton .

Des préoccupations qui ont trouvé sans doute des solutions à travers les actions et projets annoncé par le Maire de la ville et qui seront réalisés au profit du canton . Parmi ces projets , le maire a promis entre autres , la restructuration des cimetières de Ngodi et de Njo - Njo , la lutte contre la déforestation à Akwa - Nord , la préservation de la mangrove , le renforcement de l'éclairage public dans le canton Akwa , la lutte contre le désordre urbain , l'insalubrité , l'incivisme ... Le Maire annonce également la délocalisation du site qui abrite le marché de la " Casse " , situé à la rue Dobell et lieu par excellence de vente des pièces détachées et appareils de seconde main. Selon le maire , le site sera choisie soit à Douala 3e ou 4e . Il est également revenu sur le problème de la mobilité urbaine qui doit être amélioré dans le périmètre du canton Bonambela . Réagissant au problème d'emploi des jeunes , il a reconnu certes , que c'est un problème sérieux ...et que la CUD elle seule ne peut pas résoudre le problème du chômage des jeunes à Akwa . Cependant , il a tenu à rassurer la jeunesse quant à ce problème en annonçant au passage que son institution va recruter quelques jeunes du canton qui pourront intégrer le service de la police municipale .