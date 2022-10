CAMEROUN :: Balafon 7even Awards , Balafon Music Awards: tout est fin prêt :: CAMEROON

Plus que quelques mois avant la fin d’année et les choses bougent de tous les côtés. De son côté, le groupe Balafon met tout en œuvre pour clôturer l’année culturelle en beauté ceci en valorisant et récompensant les différents acteurs de la sphère culturelle camerounaise à travers le Balafon 7even Awards et le Balafon Music Awards.

Ce 19 Octobre 2022, au Restaurant Ô saveur de Bonamoussadi a eu lieu une conférence de presse tenu par le PDG du Groupe Balafon Cyrille Bojiko et qui a permis d’avoir plus de détails sur lesdites cérémonies. Premièrement, il faut retenir deux dates. Le jeudi 10 Novembre 2022 se déroulera la 2e édition des Balafon 7even Awards et le jeudi 17 Novembre se déroulera la 10e édition des Balafon Music Awards le tout à Douala.

Créé en 2013, par la Radio Balafon, le Balafon Music Awards (BMA) est devenu en peu de temps l’une des cérémonies les plus prestigieuses du Cameroun dont les trophées sont très convoités par les artistes camerounais. Mais il faut savoir que les artistes retenus sont uniquement de style musicaux, d’origine camerounaise et habitant ou non au Cameroun. Comme catégories en compétition, il y’a : Chanson d’inspiration religieuse, Chanson d’inspiration traditionnelle, Révélation musicale de l’année, Meilleure collaboration de l’année, Clip de l’année, Voix masculine, Voix féminine, Chanson de l’année, Album de l’année, Artiste de l’année et Artiste de la Décennie.

Pour cette 10e édition, on aura droit à une innovation. Effectivement, pour cette édition, une nouvelle catégorie est créée (Balafon D’or de la Décennie) ce prix sera remis à celui ou celle qui aura reçu le plus de nominations et de trophées de 2013 à 2022.

Balafon 7even Awards, pour le rayonnement du cinéma

Il faut bien qu’on pense aux acteurs du cinéma qui réalisent un magnifique travail. Le Balafon 7even awards (B7A) est un concept créé en 2021 qui fait déjà le taf. En effet, c’est une prestigieuse cérémonie qui récompense chaque année les performances artistiques et techniques de la cinématographie destinées aux salles de cinéma, à la télévision et aux médias numériques. Pour cette seconde édition, qui se tiendra le 10 Novembre à Douala, l’appel à films a été lancé du 03 Août au 15 Octobre 2022.

En Conférence de presse ce 19 Octobre, le comité d’organisation a tenu à rappeler que des critères phares permettaient de choisir les films à savoir l’Originalité, l’éthique et l’esthétique. Il nous a été reporté lors de la conférence de presse qu’aucune personne ne peut en aucun cas influer sur le dénouement car, certains influenceurs présents dans certains films pourraient sans le vouloir avoir un impact mais le président du jury a rassuré tout le monde.

Le public exercera son droit de vote via internet et le Jury fera le reste.