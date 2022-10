CAMEROUN :: ENS de Yaoundé : La Pr Annie Sylvie Wakata en chantre de l'innovation pédagogique inclusive :: CAMEROON

Le palais de congrès de Yaoundé abrite depuis ce jeudi 20 octobre 2022, le Colloque International de l'Innovation Pédagogique Africaine (CIPA ). Le thème des assises de la capitale politique du Cameroun est : " Enjeux, Défis et Perspectives du Numérique dans la formation des Enseignants". Les travaux ouverts par le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques FAME NDONGO, s'achèvent ce samedi 22 octobre.

La Directrice de l'Ecole Normale Supérieure ( ENS ) de l'Université de Yaoundé I, Pr Annie Sylvie WAKATA, gestionnaire principale du Projet d'Adaptation, de Résilience et d'Innovation ( PARI) en contexte de crise à l'ère du numérique, a procédé à une brillante présentation de ce projet porté par la grande école d'élite qu'elle dirige avec maestria, depuis avril 2020.

En matinée, en amont de la cérémonie solennelle d'ouverture des travaux, la patronne de l'ENS de Yaoundé a indiqué que le PARI est né d'un appel à projet du Centre de Recherche pour le Développement International ( CRDI) et le Partenariat Mondial pour l'Education ( PME). C'est dans le cadre du Programme de partages de connaissances et d'innovation ( KIX). Un projet qui aux dires de la Professeure Annie Sylvie WAKATA, a encore une durée d'un an. Aussi a-t-elle fait savoir que le CIPA est une évaluation à mi- parcours du projet, non sans magnifier l'Environnement Numérique d"Apprentissage ( ENA). Des orientations et des propositions sont attendues au terme de l'évaluation à mi- parcours annoncée. Le PARI, avons-nous appris de sa prise du parole, un projet qui couvre trois pays : le Cameroun, le Centrafrique et le Tchad. Celle qui est par ailleurs Professeure titulaire des universités en Physique, n'a pas manqué de faire l'apologie d'une innovation pédagogique inclusive, en arguant que le PARI intègre tous les ordres d'enseignement, et accorde une place importante aux zones enclavées où la fracture numérique est encore plus prononcée, et corsée par l'absence d'énergie électrique.

" Les objectifs du CIPA sont de générer et mobiliser des connaissances innovantes pour faire face aux défis régionaux en matière d'éducation au Cameroun, en Centrafrique et au Tchad", a précisé la Directrice de l'ENS de Yaoundé.

Les assises de Yaoundé, très courues par les élèves- professeurs et les élèves- conseillers d'orientation de l'ENS de Yaoundé et de son corps enseignant, des professeurs de l'enseignement normal, des responsables des ministères sectoriels, ont vu leur éclat rehaussé par de nombreux membres du gouvernement et de recteurs, aux côtés du maître des cérémonies, le Professeur Jacques FAME NDONGO, Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement supérieur. Les travaux se poursuivent ce jour, et rentrent en gare demain, avec les actes du colloque.