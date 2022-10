CAMEROUN :: Gaz domestique : La Scdp annonce la fin de la pénurie :: CAMEROON

Après l’arrivée d’un premier bateau de 4000 tonnes métriques de gaz domestique, la SCDP attend cinq autres navires de produits pétroliers

La directrice générale de la Société camerounaise des dépôts pétroliers (SCDP) Véronique Manzoua veuve Moampea Mbio veut rassurer les consommateurs des produits pétroliers en général et du gaz domestique en particulier. « Après avoir accueilli depuis 20h hier ce premier navire [le 19 octobre], qui contient 4000 tonnes métriques, on annonce un navire de 8000 tonnes métriques de gaz liquéfié aux larges du Nigeria à destination de Douala. Autour du 25 octobre 2022, nous attendons un troisième navire. En somme, nous attendons six navires fermes qui devront approvisionner le Cameroun et mettre fin aux inquiétudes des populations. »

Malgré l’arrivée du premier Tank emplisseur et sa forte cargaison qui peut assurer le remplissage de 128.000 bouteilles de gaz domestique par jour, le pays tout entier peine encore à être ravitaillé. Ce qui s’explique à la SCDP, où l’on annonce des mesures particulières pour affronter la situation avec dextérité. « Nous irons au-delà de 128.000 bouteilles, car nous allons faire des heures supplémentaires et pour baisser la situation tendue dans le pays […] Nous avons la capacité d’emplir 35 à 40 camions citernes par jour, mais exceptionnellement nous irons à 50 camions-citernes pour permettre d’approvisionner le pays intérieur à savoir la zone de l’Ouest, Yaoundé, l’Est et le Nord », confie la patronne de la SCDP.

La dure situation de l’absence du gaz domestique que connait le Cameroun, apprend-on, n’est pas une exclusivité locale ou sous-régionale. Il s’agit d’une situation mondiale, qui affecte de nombreux pays. Et donc, pour le cas du Cameroun, « les populations doivent être patientes. Tout le monde sera approvisionné dans les prochains, jours d’ici le week-end, jusqu’au Nord Cameroun où 50 tonnes métriques sont actuellement acheminés. »