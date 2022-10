CAMEROUN :: Expérience événementielle : Le Village Eventify va donner une nouvelle couleur à la fin d’année :: CAMEROON

Pour une première fois au Cameroun on aura droit à quelque chose de différent et de jamais vu. Il faut bien sortir du lot, abandonner sa zone de confort et tenter une aventure unique à la fois excitante, inédite, et innovatrice. C’est ce que Eventify Event & Entertainment fera pour la première édition du village Eventify qui se tiendra du 10 Novembre au 1 janvier 2023.

En effet, pendant 50 jours, à Douala et Yaoundé, le village Eventify nous fera vivre des moments inoubliables. En effet, pour sa première fois au Cameroun, le Village Eventify compte mettre les moyens pour réaliser quelque chose d’extrême et permettre aux camerounais de vivre des expériences uniques. Le Village Eventify est un concept unique et inédit qui concentre plusieurs activités culturelles, sportives, commerciales et promotionnelles et qui réunira les populations de Douala et Yaoundé autour des matchs de coupe du monde et des fêtes de fin d’année. Une occasion de vendre le Cameroun à l’international et de valoriser la culture locale.

A Douala, le Stade CICAM sera le lieu de réjouissances tandis que le stade Ahmadou Ahidjo accueillera le village Eventify du côté de Yaoundé. En conférence de presse ce 20 octobre, Teddy Grego, le responsable production à Eventify a expliqué pourquoi les lieux choisis sont totalement différents. Pour lui, « c’est deux concepts différents » qui seront déployés dans chaque ville. A Yaoundé ce sera plus avec des cars podium que les partenaires presteront alors que à douala il y’aura des stands qui seront installés. Il ajoute qu’un partenariat a été signé avec plusieurs fans zones du Sénégal ainsi qu’avec la chaine RTS pour pouvoir communier ensemble tout en étant au village Eventify.

Plusieurs activités au programme

Le village Eventify débutera avec une compétition de tirs aux buts inter-quartier. Une chose plutôt inédite car il n’ya jamais eu ce genre de compétition. A part cela, plusieurs activités sont prévues comme des concours de danses, de cuisine, des concerts avec des artistes nationaux et internationaux etc. Yvan Ango le responsable de la programmation nous promet plus et avec plusieurs surprises. Peut-être parle-il de l’immersion car, d’après ses dires, il sera possible de sentir au Qatar en étant installé au Village Eventify du Stade CICAM cela n’est qu’une surprise déjà révélée. Il en a plusieurs dans son sac il faudra être au village Eventify pour découvrir cela car le Village Eventify est assez diversifié en matière d’activités. Comme l’a si bien dit Miss Mahop la Directrice d’Eventify : « Village Eventify c’est 50 jours de festivité mais pas que. Village Eventify c’est aussi l’entrepreneuriat, c’est aussi le social, c’est aussi le volet culturel et surtout sensibilisation. Il y’a plusieurs thématiques qui seront abordées notamment la prévention routière, le leadership féminin ou encore l’emploi des jeunes et je pense qu’avec un programme comme certes après les fêtes on peut continuer le travail. » a-t-elle déclarée.

Donc il faudra s’amuser, mais aussi saisir les opportunités car, il y’aura l’occasion pour les entrepreneurs de pourquoi pas faire financer leurs projets par l’une des structures bancaires partenaires d’ Eventify.