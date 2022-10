AFRIQUE :: Plus de 40 millions de dollars pour soutenir les PME Africaines

Les partenaires de la coalition des PME Africaines ont mobilisé plus de 40 millions de dollars pour soutenir les PME Africaines lors de cette édition 2022 de l’Africa SME Champions Forum !

Parvenu à sa 7e édition, l’Africa SME Champions Forum qui s’est tenu au Speke resort munyonka, à Kampala en Ouganda s’est achevé avec succès. L’évènement Co-organisé par la banque Arabe pour le développement Economique en Afrique (BADEA) et soutenu par Africsearch, a rassemblé plus de 400 des meilleures PME africaines, des organisations de financement institutionnel, des sociétés de capital-risque, des investisseurs providentiels et créateurs d’écosystèmes, dans le but de discuter des principaux mécanismes par lesquels les PME peuvent être soutenues pour se développer et avoir un impact significatif sur l’économie africaine. La BADEA a indiqué que 300 millions de dollars avaient été engagés en faveur des PME au cours de l’année 2022 et que 40 millions de dollars supplémentaires leur étaient alloués.

‘’Comme beaucoup d’entre vous ici aujourd’hui, nous sommes conscients du potentiel de transformation et du pouvoir économique des PME africaines pour réaliser la vision de la BADEA qui consiste à promouvoir la coopération économique arabo-africaine’’, a déclaré S.E Dr Fahad Abdullah Al-Dossari, président du conseil d’Administration de la BADEA. Il a ajouté que la stratégie BADEA230 a consacré un pilier au soutien des PME avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes et a réaffirmé le soutien total de l’institution au secteur des PME à travers un large éventail de produits provenant de multiples guichets bancaires.

‘’Les PME jouent un rôle important dans le développement économique de l’Afrique. Elles fournissent 70% des emplois créés, plus de 40% du PIB du continent et elles sont un moteur de transformation et d’innovation. Par conséquent, investir en elles signifie que nous investissons dans l’avenir de l’Afrique. Notre partenariat avec la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) sera un catalyseur pour accélérer le développement des PME en Afrique’’, a déclaré M. Didier Acouetey, Président du Forum et Président du Groupe Africsearch.

L’évènement a également vu des engagements en terme de soutien financier et technique de la part d’autres organisations panafricaines et internationales telles que le Fonds Africain de Garantie (AGF), la Banque de Développement de l’Ouganda (UDB), la Fondation Américaine pour le Développement Africain et la Société Américaine de Financement du Développement International, entre autres

‘’ Le produit de garantie peut jouer un rôle décisif en de-risquant l’investissement ou le flux d’argent de celui qui accès à l’argent vers ceux qui en ont besoin’’ a commenté Jules Ngankam, Directeur Général du groupe du Fonds Africain de Garantie.

‘’ Ce forum a été un succès retentissant grâce à l’engagement des partenaires, aux engagements financiers en faveur des PME et aux possibilités de renforcement des capacités. Il ne suffit pas seulement de mettre des fonds à disposition, il faut également donner aux PME les moyens de s’assurer qu’elles sont prêtes à se développer et à utiliser les fonds en question. Notre objectif étant maintenant de réaliser des avancées significatives sur cette voie pour les 12 prochains mois à venir’’, a déclaré M. Didier Acouetey, Fondateur et Président du Forum.

Des prix ont été décernés à des lauréats dans cinq catégories, à savoir :

Femmes Entrepreneur de l’année – Hadiatou Diallo Barry de Akiba Finance (Guinée) ;

de Akiba Finance (Guinée) ; PME de l’année – Maryse Mbonyumutwa de Asantii (Rwanda) ;

de Asantii (Rwanda) ; Prix de reconnaissance spéciale - Ibrahima Cheick Diong , secrétaire général adjoint des Nations unies et directeur général du groupe African Risk Capacity (ARC) Group ;

, secrétaire général adjoint des Nations unies et directeur général du groupe African Risk Capacity (ARC) Group ; Startup de l’année - Sparkle Agro Brands Mlle Jovia Kisaakye (Ouganda) ;

Mlle Jovia Kisaakye (Ouganda) ; Institution financière soutenant les PME- Centenary Rural Development Bank (Ouganda).

Parmi les initiatives lancées à l’issue du Forum :

Le projet de fonds d’investissement pour les PME qui sera parrainé par la BADEA ;

qui sera parrainé par la BADEA ; La constitution d’une ligue de champions africains des PME qui constitueront le fer de lance des partenariats économiques que le continent africain établira avec d’autres continents ou d’autres pays ; cette initiative sera soutenue par le FSA (Fonds de Solidarité Africain) ;

qui constitueront le fer de lance des partenariats économiques que le continent africain établira avec d’autres continents ou d’autres pays ; cette initiative sera soutenue par le (Fonds de Solidarité Africain) ; Un Programme de partenariat entre les grandes entreprises et les PME afin de renforcer les capacités techniques et organisationnelles des PME ; ce programme serait réalisé en partenariat avec l’ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel).

Pour l’heure, le Forum continue à trouver des moyens d’institutionnaliser le soutien qu’il apporte aux PME à travers l’Afrique afin de s’assurer que ce soutien soit durable.

Notons que depuis 2014, l’Africa SME Champions Forum est le principal rassemblement consacré au soutien de la croissance des PME africaines réunissant près de 500 participants.