CAMEROUN :: FÉCAFOOT : L'ARGENT EST-IL FINI DANS LES CAISSES ? :: CAMEROON

Plusieurs mois après la clôture de la récente saison en Elite One, les hôtels qui ont reçu les équipes piur le championnat ne sont toujours pas rentrés en possession de l'argent de ces mois de Logement et à la FECAFOOT rien ne semble annoncer que cela sera réglé.

Ce sont des cris qui semblent ne pas émouvoir l'appareil de gestion du football Camerounais qui avait pourtant contacté ces établissements hôteliers pour y loger les clubs afin de disputer un championnat rapide sur une période réduite. Les villes se Yaoundé, Douala, Limbé et Bafoussam avaient donc été choisis pour abriter les deux différents groupes de la MTN Élite One et par ricochet, les hôtels avaient été occupé par ces clubs aux frais de la Fédération Camerounaise de Football. A l'issu de la phase allée et après plusieurs plaintes, la FECAFOOT avait décidé de ne plus loger les clubs dans les hôtels et de remettre l'argent aux clubs. Pourtant, les hôteliers se plaignent et cris à l'escroquerie puisqu'ils ne sont pas rentrés en possession de l'argent.

Ces derniers qui se sont exprimés font savoir qu'ils se sont plusieurs fois rendus à la FECAFOOT pour rendre en possession de cet argent après leurs prestations sans succès. La colère s'est amplifié au moment où ces derniers se sont rendus comptes que les présidents de club ont été payé, les joueurs également tout comme les arbitres. Pour le moment, plusieurs de ces responsables d'établissements hôteliers militent actuellement pour une manifestation de réclamation devant le siège de la FECAFOOT.

Un délai de 60 jours avait été donné par certains responsables de la FECAFOOT pour procéder au paiement de ces factures, pourtant plusieurs jours après les 60 jours, rien n'a été fait pour procéder au paiement de ces différentes facture. Les responsables des hôtels de Bafoussam s'étaient reunis pour se rendre à la FECAFOOT et à eux aussi il avait été annoncé un délai de paiement mais jusqu'à ce jour, rien n'a été fait dans ce sens.

Pour le moment les responsables de ces établissements hôteliers sont prêts à sortir de leur trou pour toucher le président de la FECAFOOT afin qu'il sache ce qui se passe réellement.

Notre rédaction a contacté des responsables du comité exécutif de la FECAFOOT et là bas on fait savoir que tout a été réglé et que c'est un dossier classé.



Où est donc passé l'argent des hôtels qui ont accueilli les clubs durant le championnat MTN ÉLITE ONE la saison dernière? Les responsables de ces hôtels crient actuellement sans suite.