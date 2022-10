CAMEROUN :: Douala : Un violeur déguisé en répétiteur :: CAMEROON

C’est l’histoire rocambolesque d’un jeune homme arrêté au quartier Bessengue, dans le premier arrondissement de la ville.

La scène se déroule au quartier Bessengue, dans le premier arrondissement de Douala. Mohamed, âgé de 25 ans, a pris l’habitude d’exploiter la naïveté de ses victimes pour se défouler. “Je jouais au ballon avec mes amis. Il a dit que l’on parte chez lui pour jouer à la PS. Quand je suis arrivé il m’a donné le riz pour que je mange. Après il m’a donné le téléphone pour que je joue. Après il a enlevé les habits sur moi, il a enlevé sa part. Après il est monté sur moi. ” témoigne l’une des victimes.

Sa démarche est désormais connue. Un plat de riz sauté et épicé à la drogue… Résultat: les victimes s’endorment et il passe à l’acte. Les petites maladies récurrentes alertent la mère d’un des enfants sodomisés. Elle conduit son fils à l’hôpital, et se rend compte de la catastrophe. Après son forfait, le présumé violeur procède à l’intimidation.

Les enfants sont contraints de garder le silence.” Il a dit qu’on ne dise à personne. Si on dit, il va nous taper. ” ajoute le petit. La sale besogne est entretenue et camouflée durant des semaines. Scénario inattendu, un soir, les enfants victimes, se racontent ces moments atroces…

Coup de chance, une fillette du même âge, écoute les exploits du répétiteur et alerte les parents. «Les enfants faisaient les commentaires entre eux, il y a une petite fille, qui a pris le temps de les écouter. Elle a appelé sa grand-mère pour lui demander si elle écoute ce que son oncle dit. Parce que le petit c’est son oncle. L’enfant lui a expliqué.

Elle a interpellé le gars. Il a pris le temps de répondre, que c’est vrai. ” confie un jeune du quartier Bessengue. Sa faute avouée ,ne sera pas pardonnée. Mohamed est à présent entre les mains de la police, pour des besoins d’enquêtes.