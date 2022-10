CAMEROUN :: Le Burn out comme thérapie pour mieux vivre :: CAMEROON

C’est la quintessence du livre que vient de mettre sur le marché Memarisse Machia qu’elle a bien voulu intituler “Tout le monde n’a pas eu la chance de faire un Burn-Out”

En prélude à la dédicace prochaine de son ouvrage, Mémarisse Machia l’auteure de “tout le monde n’a pas ey la chance de faire un Burn-Out” a eu un échange avec les hommes et femmes de médias de la ville de Douala le mardi 18 octobre 2022.

Dans cet ouvrage ,elle évoque les maux engendrés par ses multiples burn-out. Une pathologie qui a pourri sa vie professionnelle. <<Malheureusement, après la prise en charge qui s'est très bien passée, la reprise n'a pas été effective parce que j'ai rechuté de plus belle, mon corps ne pouvait plus supporter et j'étais obligée d'arrêter de travailler depuis bientôt un an», témoigne cette ancienne employée d'une société brassicole.

Ginette Tuayon, médecin du travail de gériatrie, présente à cet échange a tenu a expliqué aux journalistes présents ce qu’est un Burn-Out: <«<C’est une situation d'épuisement complet, au niveau à la fois intellectuel, mental, émotionnel. Le travailleur qui entre en burn-out est vidé. Il est épuisé. C'est comme s'il est consumé à petit feu par le stress professionnel». A l'en croire, cette pathologie est causée par une accumulation chronique de stress professionnel. Une situation qui peut avoir des conséquences irréparables selon le médecin du travail gériatrie : «Quand le travailleur est à bout, complétement épuisé, il peut estimer que ça ne vaut plus la peine de continuer à vivre et décider de mettre fin à ses jours.>>

Dans son ouvrage , qu’elle considère comme un traitement,Mémarisse Machia part de son expérience personnelle. Des mots pour décrire ses maux quotidiens. Elle s'adresse non seulement aux personnes en bonne santé, mais également à celles qui passent des moments difficiles en entreprise. <<lly a quelqu'un qui a ressenti ce que vous ressentez en ce moment et qui a pris la peine de le coucher sur papier, qui a pris la peine d'expliquer quelles sont les différentes phases, quelles sont les différentes formes et comment est-ce qu'on peut être pris en charge et comment on peut rebondir», ajoute-t-elle.

Au-delà de l'expérience personnelle, elle considère son livre comme un outil de prise en charge pour la prévention. <«<Là dedans je mets beaucoup d'outils qui aident à la prise en charge. Ce livre va vous permettre de voyager à l'intérieur de vous-même, de vous reconnecter à l'essentiel, de poser de bonnes questions et de demander de l'aide aux personnes adéquates citées dans le livre. Notamment les psychologues, les médecins de travail s'il y en a en entreprise, des RH pour parler de son ressenti et aussi les coaches», recommande Mémarisse Machia, certifiée en gestion de stress et success coaching.