CAMEROUN :: Les anciens de l’Essec célèbrent leur réussite :: CAMEROON

Réunis autour d’une association dénommée 2AEssec , les anciens étudiants de l’école supérieure des sciences économique et commerciales organisent une série d’activités à l’occasion des 40 ans de cette école.

En décembre 1982, le Président de la République le rappelait encore lors d'une interview accordée à Jeune Afrique N0 114 "Nous devons mettre l'accent sur la formation des hommes d'affaires. Une école de gestion créée à cet effet existe déjà à Douala"

40 ans plus tard , l’Essec tient bon à cette renommée et s’assume comme étant l’école de l’élite du management et des affaires au Cameroun.

L’on retrouve des produits de cette école dans toutes les sphères importantes de la république et même ailleurs.Ce sont plus de 8000 chefs d’entreprises, hauts cadres des administrations publiques et privées, des fonctionnaires internationaux du système des Nations Unies ; des hommes et des femmes qui impactent de manière significative le tissu économique du Cameroun, de l’Afrique et du monde.

Dans le mabre de cette excellence académique, Madame KETCHA COURTES Ministre de l’Habitat et du Développement urbain, est membre du gouvernement de la République.

L’on fait belle et forte évocation des chefs d’entreprise et capitaines d’industrie : Dr Henri TAFOU, Étienne TIAKO, Jacques NDJAMBA, Laure Djoukam Présidente AMCHAM,...

Des dirigeants salariés des multinationales : Comme Éric ZOA, et Anie NNKAKE EKEME, Camille WASSOM ; Des dirigeants d’organisation internationales de la zone CEMAC comme Monsieur BANGA NTOLO LOUIS Directeur Général de la Bourse des valeurs mobilières d’Afrique Centrale, Dr Pierre KAM SG de l’Apeccam, Pierre Emmanuel NKOA AYISSI, Directeur National de la BEAC, Armand LENGUÉ KOUOH, Directeur de l’agence BEAC de Douala ;

Établissements Publics :Robert TCHOUNGA Directeur Général de la zone franche industrielle du Cameroun, Jean Calvin TJONOG DGa Credit Foncier Cameroun ;

Des Professeurs Agrégés des universités : Pr Claude BEKOLO Doyen de la FSEGA, Pr TAMOKWE GEORGES BERTRAND, Pr Altante BIBOUM, Directeur de l’ESSEC Bussiness School,

Des hommes d’affaires.....

De hauts fonctionnaires : Messieurs NZIE NZIE JEAN Chargé de mission auprès de son excellence Monsieur le Premier Ministre, Antoine SAMBA Inspecteur Général des services du MINEFI,...

Des consultants Internationaux : tels Dr Honoré MONDOMOBÉ maître d’œuvre de la ZLECAF, Maurice FOTSING,... On ne peut les citer tous ici, au risque d’en oublier.

“L’enjeu principal est de icu de célébrer les icônes de cette école ceux qui ont porté très haut les couleurs de l’essec mais aussi renfoncer les liens entre les diplômés de l’Essec car ceux ci représentent une grande force qu’ils ignorent ou négligent. Notre action aujourd’hui vise à battre le rappel des troupes afin que tous les diplômés de l’Essec prennent conscience de leur force” a déclaré Modo Gerrard le président de 2AESSEC.

Plusieurs activités sont prévus pour cette célébration qui se veut des plus grandioses: de la grande marche à la soirée de gala en passant par l’assemblée générale,le comité d’organisation chapeauté par M. Janvier Ibom II a mis les petits plats dans les grands pour faire de cette fête des 40 ans de l’Essec une célébration à la dimension de cette école d’excellence mais aussi un nouveau départ pour une meilleure collaboration entre anciens de L’Essec.