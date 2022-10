CAMEROUN :: Pension retraite : Le MINFOPRA envisage automatiser la liquidation rapide des droits des retraités. :: CAMEROON

Dans le cadre de l'automatisation du traitement des actes de fin de carrière et l'accompagnement des agents publics arrivés au terme de leur carrière, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative Joseph LE a ouvert à Yaoundé un séminaire ce mardi 18 jusqu’au mercredi 19 octobre 2022. Conviés à cette rencontre les responsables des ministères dont le travail relevé du traitement des dossiers et liquidation des droits des retraités en fin de carrière. Le MINFOPRA dans son rôle de point focal de la ressource humaine de l’Etat, veut non seulement résoudre l’épineux problème de prise en solde rapide des nouveaux agents publics, mais préparer un plan de sortie honorable à ces mêmes agents en fin de carrière. C’est l'objectif du séminaire de renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de traitement et de prise en charge des actes de retraite et de liquidation des droits des retraités.

Joseph LE plaide pour une diligence accrue pour le paiement rapide des droits des pensionnaires. Pour arriver à ce résultat, les retraités eux-mêmes doivent s'impliquer à produire les documents demandés auprès de leurs administrations utilisatrices. Sous frome d’exposés les responsables du MINFOPRA et du MINFI rompus à la tâche du traitement des dossiers de carrière, de la solde et des actes de pensions et de liquidations des droits des agents publics ont abordé le cadre juridique du traitement des dossiers de retraite et de liquidation des droits, le cadre juridique du traitement des dossiers de pension et de rentes viagères et le Guide Pratique pour la Retraite et la Liquidation des Droits, la mise en œuvre des Outil de facilitation et de simplification du traitement des dossiers de fin de carrière.

Après un état des lieux, les experts ont montré aux participants toutes les techniques pour éviter que les dossiers ne soient plus bloqués au niveau de l'administration utilisatrice. Par ailleurs, les travaux en ateliers contribueront à mieux appréhender les enjeux et les perspectives inhérents à l’automatisation du traitement des actes de pension et de liquidation des droits, tant ils permettront aux participants de soulever les difficultés majeures rencontrées, d’échanger sur les bonnes pratiques en la matière, d’être sensibilisés davantage, sur l’utilisation efficiente des outils et opérationnalités qu’offrent les applications SIGIPES et ANTILOPE en attendant l’entrée en production du nouveau SIGIPES.

Extrait du discours de Joseph LE, Ministre en charge de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

« A l’issue de ces deux jours de travaux, je ne doute pas un seul instant que des recommandations pertinentes visant une amélioration satisfaisante de notre mécanisme de traitement des actes de fin de carrière et de liquidation des droits des agents publics émergeront. C’est sans nul doute à ce prix que l’agent qui, en fin de carrière sort des effectifs, en voyant ses droits liquidés à une échéance relativement brève, ne percevra plus la retraite comme une exclusion, une sanction, une mort professionnelle, mais plutôt comme une chance de reconversion paisible, une grâce d’un repos mérité et serein. »