À l'approche du coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 qui aura lieu au Qatar dès le mois prochain, les 32 équipes sélectionnées se préparent. Parmi elles, l'une des équipes les plus importantes du football africain s'apprête à faire son grand retour : le Cameroun.

Après un acte manqué pour la Coupe du Monde de Russie en 2018, l'équipe de Rigobert Song s'est qualifiée cette année, et pour la huitième fois de son histoire, pour la 22ème édition de la Coupe du Monde de football après une victoire 2 à 1 contre l'Algérie. À un mois du plus grand événement sportif au monde, les groupes ont été tirés au sort et les sélectionneurs peaufinent leurs équipes. Retour sur les meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun.

Les meilleurs joueurs de l'histoire du Cameroun

Rigobert Song

Si l'actuel entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun tentera d'emmener son pays le plus loin possible au Qatar, il a également essayé de le faire pendant les 17 années où il a porté le maillot en tant que joueur de football. Avec un total de 137 matchs disputés, il est le joueur le plus sélectionné de l'histoire de l'équipe.

Sur le terrain, l'ancien défenseur a participé à quatre reprises à la Coupe du Monde, mais n'a jamais réussi à dépasser les phases de groupe. Rigobert Song a également enrichi le palmarès du Cameroun en remportant deux fois la Coupe d'Afrique des Nations, en 2000 et 2002.

Geremi Njitap

Le talent de Geremi Njitap se caractérise par sa polyvalence exceptionnelle. Rare sont les joueurs capables de jouer aussi bien en tant que défenseur qu'en tant que milieu de terrain. Sa maîtrise du jeu lui a permis de jouer aux côtés des plus grands clubs européens, principalement le Real Madrid et Chelsea avec lesquels il a remporté deux titres de Ligue des Champions, deux titres de Premier League et un titre de La Liga.

En outre, sa contribution à l'équipe nationale du Cameroun est tout à fait remarquable. Il a remporté deux fois la Coupe d'Afrique des Nations et figure parmi les dix meilleurs buteurs de l'équipe camerounaise.

Thomas N'Kono

Thomas N'Kono est l'un des gardiens de but les plus remarquables de l'histoire du football africain et l'un des joueurs les plus importants du Cameroun. Sa carrière atteint son apogée lorsqu'il intègre l'Espanyol de Barcelone en 1982. Il devient alors l'un des joueurs étrangers les plus remarquables du club.

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, il a également connu une période mémorable à Bolivar où il a atteint le record de 761 minutes d'inviolabilité. Aujourd'hui, il est l'entraîneur des gardiens de but de l'équipe catalane.

Roger Milla

L'ancien attaquant Roger Milla a conduit le Cameroun à la meilleure performance de son histoire en Coupe du monde de la FIFA, en qualifiant son équipe pour les quarts de finale en Italie en 1990. Avec trois participations à ce tournoi et deux titres de la Coupe d'Afrique des Nations, il a gravé son nom dans les livres de football du pays. Il est aujourd'hui considéré comme le deuxième meilleur buteur de l'histoire de son équipe nationale, avec 43 buts.

Samuel Eto'o

Avec 56 buts marqués pour son équipe nationale, Samuel Eto'o se situe en tête du classement des meilleurs buteurs camerounais. L'actuel président de la Fecafoot a déjà disputé quatre fois la Coupe du Monde et a été élu meilleur joueur africain autant de fois.

En brillant aux côtés de Lionel Messi au FC Barcelone, il est devenu l'un des attaquants les plus redoutables de la planète. Il a également porté les maillots du Real Madrid, de l'Inter Milan et de Chelsea. Cette année, il compte sur son équipe pour briller lors de la Coupe du Monde.