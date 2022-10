CAMEROUN :: ACCESSIBILITÉ AU NUMÉRIQUE :: CAMEROON

AFRIK'COM CD signe une convention de partenariat avec ORANGE CAMEROUN pour fluidifier la distribution des contenus et services numériques

Les deux institutions veulent insuffler une nouvelle dynamique à l'approche que le public a du numérique.

Dans un environnement où l'accès au numérique est une condition sine qua non de développement, le marché camerounais est encore limité par le manque de plateformes dédiées.

C'est dans l'optique de renverser cette donne qu’'ORANGE CAMEROUN et AFRIK'COM CD ont signé le 10 octobre dernier, une convention de partenariat devant permettre aux éditeurs de contenus digitalisés (programmes TV, radiophoniques, films, web séries, musique, contenus sportifs et éducatifs, jeux, coaching, etc) de proposer directement leurs offres à plus de 4 millions d’abonnés Smartphone d’ORANGE CAMEROUN. Ce, via la plateforme OTT unifiée de la société AFRIK’COM CD. Cette convention d’interconnexion a donc pour objet le raccordement du serveur privé de la société AFRIK’COM CD au centre serveur d’ORANGE CAMEROUN afin d’assurer l’utilisation des services SMS et/ou USSD.

À ce titre, AFRIK’COM CD devra assurer des prestations liées au développement des services à valeur ajoutée accessibles sur le mobile Orange mais également à la mise à disposition de ces services aux utilisateurs par SMS et/ou par Code USSD.

Au cours de son allocution, Monsieur Dimitri MBELE, Directeur Général de la société AFRIK’COM CD a tenu à préciser qu'à travers ses prestations, AFRIK’COM CD veut simplifier l’accès des éditeurs de contenus/marchands au marché de l’économie numérique en zone CEMAC en tant qu’unique intermédiaire commercial et technique pour ses partenaires éditeurs de contenus et Intégrateur clé-en-main dans son réseau de distribution digitale.

Par cette convention donc, AFRIK’COM, filiale du GROUPE AFRIK’COM HOLDING spécialisée dans la distribution des contenus et services numériques à l’échelle nationale et internationale, veut déconstruire le mythe du digital et offrir une nouvelle gamme de services au public.

Contacts Equipe marketing AFRIK’COM : +237 655371655/+237 670 69 74 14