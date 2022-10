CAMEROUN :: FERDINAND NGOH NGOH N'A PAS DÉFÉRÉ À SA CONVOCATION AU TCS CE MARDI :: CAMEROON

Convoqué au Tribunal criminel spécial (TCS) ce mardi 18 octobre 2022, le Secrétaire Général de la Présidence République Ferdinand NGOH NGOH ne s'y est pas présenté.

Selon nos informations, le fils de Minta n'a pas déféré à cette convocation parce qu'il estime qu'il a agi une fois de plus sur hautes instructions du président de la République, et que pour cela, le TCS n’a pas qualité d'entendre le président de la République.

D'un côté on a l'audit sur les lignes 65 et 94 et de l'autre côté on a le dossier sur le COVIDGATE qui refait surface.

Ceux qui ont un regard avisé et jettent une analyse objective sur l'actualité politique Camerounaise depuis ces dernières années savent qu'il s'agit en réalité d'une bataille de clan pour la succession de Paul BIYA. Qui va finalement la remporter ? L'avenir nous dira.