Celestin Lingo. Je ne le connaissais pas encore ce jour de d’avril 1998 quand je me rends au siège du Messager sis à Mvog-Mbi. J’y trouve, assise pleine de confiance, Marie-Noelle Guichi, qui m’indique d’un geste le bureau du chef de la représentation à Yaoundé du journal encore hebdomadaire de la légende Pius Njawe. Mon travail de fin de formation m’amène à consulter les archives du Messager pour identifier les sujets consacrés à la catastrophe de Nsam survenue deux mois plus tôt.

Sitôt devant Celestin Lingo, je déroule ma requête, en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, il avait interpellé ses collaborateurs. “Aidez ce jeune homme à avoir ce qu’il cherche”, dit-il en direction de la rédaction. Un certain Richard Touna y est. Ça tombe bien, il a signé l’essentiel des articles qui m’intéressent. Il répond à mes questions très rapidement, à côté de Marie-Noelle Guichi dont je saurai plus tard qu’elle était elle-même stagiaire à cette époque. Richard Touna semble attendu hors du bureau et est pressé de partir. Le destin nous rassemblera moins de dix ans plus tard autour de son projet Repères.

Le même destin m’amènera à partager de nombreux reportages de terrain avec Marie-Noëlle Guichi, jusqu’à Press Eco dont elle est la trésorière et moi le vice-président.

Quant à Celestin Lingo, je ne le remercierai jamais assez de sa disponibilité à accompagner les jeunes journalistes. Plus tard, nos chemins se croiseront quand il mettra sur pied le réseau des journalistes pour la couverture des élections. En 2007, bien avant les réseaux sociaux, il avait eu l’idée de mettre tous les reporters de terrain en réseau pour un partage des nouvelles de terrain et des résultats des bureaux de vote.

Il est décédé le 18 octobre 2018, quelques jours avant la présidentielle de la même année. Pour une fois que je le voyais perdre un combat. Que son âme repose éternellement en paix.