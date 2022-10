Fédération camerounaise d’athlétisme : Et si Françoise Mbango était candidate à la présidence ? :: CAMEROON

Le processus de renouvellement des organes dirigeants au sein de ces institutions sportives fixé du 5 novembre au 12 décembre prochains connaîtra probablement la montée en puissance des dames.

Depuis la publication de la Circulaire n°2022/004/LC/MINSEP/ SG/DNSOS/SND du 12 octobre 2022, portant orientations générales relatives à l’organisation des élections des Bureaux exécutifs des Fédérations sportives civiles nationales pour la période 2022-2024, la fièvre s’est emparée des membres des Fédérations sportives civiles nationales. A la Fédération camerounaise d’athlétisme comme dans d’autres fédérations, des tractations vont bon train. Et l’on annonce au sein des bureaux exécutifs des Fédérations sportives civiles nationales, une percée féminine.

Cette montée en puissance des dames trouve sa source à la réunion de concertation du 15 septembre 2022 entre le ministère des Sports, tutelle des Fédération, le Comité national olympique et sportif du Cameroun et les président des Fédérations sportives civiles nationales. « Une contribution que je voudrais mettre en exergue, par exemple, elle a été portée par une dame. C’est la nécessaire féminisation accrue de la gouvernance des fédérations sportives civiles nationales.

Nous avons remarqué que les femmes représentent une proportion dérisoire, infime, dans les organes dirigeants. Pourtant, la contribution des femmes, des athlètes dames et même des équipes nationales féminines au rayonnement sportif international du Cameroun est notable. Nous avons une femme doublement médaillée d’or olympique. Il faudrait que cette considération du genre, chère au président de la République S.E Paul Biya soit prise en compte dans le cadre du renouvellement des organes dirigeants des fédérations civiles sportives nationales », indiquait le Pr Narcisse Mouelle Kombi, à la fin de cette réunion.

Et du coup, depuis l’annonce d’un chronogramme pour les élections, des sources insistent et annoncent Françoise Mbango comme prochaine candidate à la présidence de la Fédération camerounaise d’athlétisme. Nous n’avons pas pu joindre la double championne olympique du triple saut pour confirmer l’information. On sait qu’après les sautoirs, elle s’est reconverti dans l’éducation. Elle est la présidente fondatrice de l’Institut des Sports et de l’Education Françoise Mbango (ISEP-FM), situé au quartier Ahala, à Yaoundé, dont l’objectif est entre autres, l’innovation en matière de management pour une meilleure approche et la gestion des organisations sportives.

« L’équipe actuelle à la Fédération camerounaise d’athlétisme a fait un travail depuis 2012 qu’elle est en place. Mais, ce n’est pas suffisant. Le Cameroun en athlétisme pouvait avoir un bien meilleur bilan. François Mbango, si elle prend les rênes de cette fédération, les choses devraient changer énormément dans le bon sens, parce qu’elle sait ce qu’il faut pour la formation des athlètes », nous a expliqué une source proche de cette fédération. Et si l’effet Samuel Eto’o au football inspirait Françoise Mbango en athlétisme. Cette discipline se retrouverait entre des mains expertes a priori. On n’en est pas encore là pour le moment.