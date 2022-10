UBA met sur le marché camerounais sa solution mobile money M2U. :: CAMEROON

UBA a choisi Yaoundé la capitale politique du Cameroun pour le lancement de sa solution Mobile Money M2U, c’était ce jeudi 13 octobre 22 au Hilton hôtel de Yaoundé. La United Bank for Africa a dévoilé les innovations et les avantages de cette solution en présence de son Directeur Général Jude Anele et son staff, des membres du conseil d'administration, des représentants du Minfi et l'administration, des partenaires et plusieurs clients. Une cérémonie assez séduisante sur tous les aspects en sons et en couleurs.

L’application de ce porte-monnaie électronique mobile de la banque citoyenne africaine est directement téléchargeable sur Google Play store et Apple Play store. Dans un contexte où le Mobile Money gagne suffisamment les habitudes de la populace, UBA ne saurait rester en arrière ; cela causerait un retard à plus de 850.000 clients dans l’étendue du territoire camerounais. Soucieuse du bien-être de son aimable clientèle, la mise sur le marché de ce porte-monnaie électronique va permettre aux camerounais de pouvoir envoyer et recevoir de l’argent à partir des points de distributions très proches. Ce qui implique, la rapidité, la sécurité, la fiabilité et la satisfaction des utilisateurs.

N’étant pas obligé d'avoir un compte bancaire à UBA, toute personne peut avoir accès à M2U à partir du numéro de téléphone des opérateurs téléphoniques. On peut envoyer ou recevoir des transferts Orange, MTN ou NEXTTEL. Dans le même sens, les factures peuvent être réglées par ce service. De même, toute entreprise publique ou privée pourra désormais payer les salaires de son personnel grâce à la fonctionnalité de paiement en masse.

Présente sur le marché camerounais depuis 15 ans avec une vingtaine d'agences, UBA offre un emploi sûr à plus de cinq cent jeunes. Sur la même visée, ce nouveau service est un système dynamique de création d'emploi indirect. À travers des points d'envoi et de retrait d'argent en gestation, plusieurs emplois seront créés. Pour ce qui est des frais de transfert et de retrait d'argent, UBA a fait les choses en grand. Les envois et retraits d'argent M2U Money vers M2U Money sont totalement gratuits. Mais le coût du M2U reste à 0,2 % selon la réglementation en vigueur.

Propos du Directeur Général de UBA Cameroun Mr. Jude Anele

« J’ai le plaisir de vous annoncer le lancement de M2U Money notre solution mobile Money. M2U vient contribuer de façon significative à l’inclusion financière du pays en apportant non pas une, mais plusieurs solutions innovantes et tout ceci sans Frais »