CAMEROUN :: Martin Camus Mimb va commenter la Coupe du Monde sur Dash Media :: CAMEROON

Le support médiatique de Bonny Daschaco a annoncé le lundi 17 octobre 2022 que le journaliste Martin Camus Mimb va officier chez eux dans le cadre du mondial Qatar 2022.

"Martin Camus Mimb va animer la Coupe du Mode sur l’une des télévisions du groupe médiatique lancé par l’homme d’affaires Bony Dashaco. « Pour la Coupe du Monde nous avons pensé à vous!!! Depuis plus de 2 décennies il nous donne le meilleur du Football Africain, mais surtout Camerounais. Des commentaires de matchs aux analyses techniques et tactiques, Martin Camus MIMB est un acteur majeur de la scène sportive. Il a une connaissance fine des arcanes du football, sur et en dehors des terrains. Pour celui qui a déjà eu à commenter la finale d'une précédente édition de la coupe du monde, il est inutile de rappeler que son expertise et sa notoriété sont connus au delà de nos frontières. Retrouvez le sur les antennes de Dash Media à l’occasion de la Coupe Du Monde Qatar 2022! Vous aimez sa plume? Vous allez adorer le retrouver à la télé! », annonce l’entreprise sur Facebook

Voici en dessous le message dans lequel Martin Camus Mimb annonce sa collaboration avec DASH MEDIA

C’EST CASH! C’EST DASH ! C’EST LE SPORT!

Depuis presque vingt ans, je me demandais quand j’aurai enfin l’opportunité de faire ici chez nous, ce que j’ai passé le temps à faire ailleurs. Au-delà de ma simple volonté et de mes envies patriotiques, il fallait trouver un cadre qui sur le plan de la logistique et de l’ambition, n’a rien à envier ce qui se fait ailleurs. Il fallait trouver un bon prétexte. La Coupe du monde nous l’a offert.

Pour la première fois de ma carrière, je vais faire la Coupe du monde avec une télévision camerounaise aux ambitions panafricaines. L’expérience accumulée ailleurs doit nous servir à développer ce Continent. Nous devons apprendre comme le disait Nkrumah à commencer avec ce qu’on sait, et à bâtir sur ce qu’on a. Je vous invite à une aventure d’un mois. Nous devons gagner notre Coupe du monde, en montrant qu’on peut faire ici, ce qu’on a passé le temps à nous vendre ailleurs ou à mystifier. DASH MEDIA m’a tendu la main, m’a donné l’opportunité de montrer à la face du monde ce que nous pouvons faire sans complexe. Soyez juste de l’aventure. Dite à votre fournisseur d’images que s’il n’a pas DASH, vous le quittez CASH! Merci pour cette opportunité. Je reviendrai pour la déclinaison de cette aventure. Mais je dois vous le dire sincèrement : C’EST MAINTENANT QUE LE SPORT COMMENCE À LA TÉLÉ ! C’est Dieu qui est fort!

Martin Camus MIMB

NsangNkong

La Plume de Jésus